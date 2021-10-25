Путин по телефону обсудил с Джонсоном отношения России и Великобритании

Москва, 25 октября. Текущие отношения Великобритании и Российской Федерации не те, которых хотело бы государство, заявил премьер-министр Борис Джонсон во время телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным.

Соответствующую информацию распространили в британском кабмине. Помимо этого, Джонсон приветствовал шаги Москвы, которые направлены на достижение углеродной нейтральности.

Тем временем Кремль сообщил, что Путин и премьер Великобритании согласились с необходимостью наладить взаимодействие двух государств по ряду направлений.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва готова помочь Великобритании в условиях дефицита газа и высоких цен на энергоносители. Уточняется, что сейчас компания «Газпром» поставляет на рынок страны лишь 3% голубого топлива, а в основном сырье в Соединенное Королевство поступает от Норвегии и других экспортеров.