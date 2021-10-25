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Попова призвала повысить штрафы за нарушение санитарных норм по коронавирусу в России
Общество
Попова призвала повысить штрафы за нарушение санитарных норм по коронавирусу в России
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 25 октября. Штрафы в том числе за несоблюдение санитарных и эпидемиологических норм на фоне пандемии коронавируса должны быть такими, чтобы предупреждать эти нарушения, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Денежные взыскания за нарушения должны быть такими, чтобы их не хотелось платить, объяснила глава ведомства. Таким мнением она поделилась в эфире Первого канала.

«Мне кажется, здесь надо менять принципиально подход, штраф должен быть таким, чтобы его не хотелось платить, не просто обидно — рубль или два, нет, чтобы он предупреждал, чтобы сама санкция, сумма штрафа предупреждала совершение нарушения», — подчеркнула Попова в эфире Первого канала.

Она также напомнила, что в Европе «за одну пачку просроченного сырка» на полке магазина штрафуют на 15 тыс. евро. В то время как в России подобные штрафы составляют 3 тыс. или 30 тыс. рублей.

Как стало известно ранее, москвичи могут получить штраф в общественном транспорте за спущенную маску. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

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попова штраф санитарные нормы коронавирус
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