Путин и Джонсон по телефону обсудили условие признания «Талибана» Великобританией

Лондон, 25 октября. Британский премьер-министр Борис Джонсон пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает британский кабинет министров, в ходе переговоров Джонсон заявил, что признание «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Лондоном возможно только при условии уважения прав человека со стороны представителей движения. В Кремле также подтвердили факт беседы британского премьера и российского лидера.

«Путин и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее Путин заявил, что Россия будет принимать решение об исключении представителей движения «Талибан» из списка террористов в зависимости от их действий. По его словам, сейчас все движется в этом ключе.

1 Организация запрещена на территории РФ.