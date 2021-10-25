Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 18:51
18:47
Шоу-бизнес
Юрий Лоза о получении Орейро гражданства РФ: «В стране стало на одну красивую женщину больше»
18:47
Наука
Физики лаборатории Кавендиша приблизились к доказательству существования новой силы
18:46
Происшествия
Следователи возбудили дело после частичного обрушения дома в Набережных Челнах
18:45
Армия
Минобороны РФ направило дополнительный медотряд в Тульскую область для борьбы с COVID-19
18:44
Политика
Кремль: Путин изложил Джонсону подход РФ к урегулированию конфликта в Донбассе
18:44
Армия
Депутат Швыткин: агрессивные действия НАТО в отношении России могут привести к катастрофе
18:40
Шоу-бизнес
Врачи выписали Сергея Безрукова из больницы после лечения COVID-19
18:40
Политика
Путин по телефону обсудил с Джонсоном отношения России и Великобритании
18:40
Видео
Гигантского питона длиной более шести метров нашли в Доминикане
18:39
Общество
Попова призвала повысить штрафы за нарушение санитарных норм по коронавирусу в России
Все новости

Путин и Джонсон по телефону обсудили условие признания «Талибана» Великобританией

  /   Обновлено: 25 октября 2021 18:37
Политика
Путин и Джонсон по телефону обсудили условие признания «Талибана» Великобританией
gov.uk

Лондон, 25 октября. Британский премьер-министр Борис Джонсон пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает британский кабинет министров, в ходе переговоров Джонсон заявил, что признание «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) Лондоном возможно только при условии уважения прав человека со стороны представителей движения. В Кремле также подтвердили факт беседы британского премьера и российского лидера.

«Путин и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее Путин заявил, что Россия будет принимать решение об исключении представителей движения «Талибан» из списка террористов в зависимости от их действий. По его словам, сейчас все движется в этом ключе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин и Джонсон по телефону обсудили условие признания «Талибана» Великобританией
путин джонсон талибан
Комментировать