Турция обсудила с командирами СНА сценарий военной операции в Сирии

Анкара, 25 октября. Правящая турецкая «Партия справедливости и развития» (ПСР) пригласила командиров «Сирийской национальной армии» (СНА) в Анкару, чтобы обсудить с ними детали планируемой военной операции на севере Сирии. Об этом сообщило правительственное турецкое издание Haber 7.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр обороны Хулуси Акар и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в отдельных заявлениях указали на то, что республика примет «необходимые меры» на сирийской границе после ряда инцидентов, в ходе которых погибли турецкие военнослужащие. Речь идет об обстрелах, производимых курдскими «Сирийскими демократическими силами» (СДС).

«У нас не осталось терпения в отношении некоторых районов, которые являются источником террористических атак, направленных на нашу страну из Сирии», — сказал Эрдоган.

Еще в начале октября государственный лидер Турции открыто заявил о разработке военной операции в северных сирийских районах, неподконтрольных официальному Дамаску.

«Нападения на наших военных и последние вылазки террористов в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии», — сообщал он.

По приводимым турецкими СМИ данным, в Анкаре обсуждался план наступления по двум направлениям при участии 35 тысяч военнослужащих ВС Турции, включая силы специального назначения и десантников. Отмечается, что турецкое командование в результате разведывательных мероприятий выявило курдские штабы, логистические маршруты и укрытия в окрестностях городов Телль-Рифаат, Манбидж, Айн эль-Араб — в провинции Алеппо, Айн Исса — в Ракке, Телль Тамр — в Хасаке.

FSA commanders invited to Ankara to discuss preparations for Syria operation: report https://t.co/SX3uMPiHCQ — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) October 25, 2021

В рамках планируемой операции предусматривается взятие под контроль трассы М4, соединяющей провинции Алеппо и Ракка. Это означает прерывание логистической связи между регионами.

Анкара воспринимает СДС как сирийское ответвление «Рабочей партии Курдистана» (РПК), объявленной в Турции террористической организацией. За более чем 30 лет противостояния турецко-курдский конфликт унес жизни десятков тысяч человек. Ситуация осложняется тем, что в Сирии СДС опираются на поддержку США, что вызывает резкую критику со стороны турецкого руководства.

A precision drone strike (presumably by #Turkey) struck a vehicle in #SDF-controlled Kobani today -- reportedly targeting a #PKK figure. pic.twitter.com/ojAOa5p0td — Charles Lister (@Charles_Lister) October 20, 2021

Примечательно, что в ближайшее время парламент республики рассмотрит продление разрешения на трансграничные военные операции в северном Ираке и Сирии еще на один год. ПСР, «Партия националистического движения» (ПНД) и оппозиционная «Хорошая партия» (IYI) уже выразили свою поддержку этой инициативы.

В настоящий момент север Сирийской Арабской Республики (САР) остается единственной неподконтрольной официальному правительству зоной (за исключением удерживаемого США участка вблизи Эт-Танфа).

This map shows the current spheres of influence in Syria. pic.twitter.com/CyZ70JLYbL — Samuel Ramani (@SamRamani2) May 26, 2021

Северо-запад занимают радикальные исламистские группировки, осевшие здесь после разгрома их основных сил в ходе вооруженного конфликта на территории республики. Центральная северная часть фактически подконтрольна Турции, чья власть реализуется здесь через зависимую от них СНА. Этот участок граничит на востоке с зоной, занимаемой СДС, и на линии их соприкосновения регулярно происходят взаимные обстрелы и вооруженные столкновения. При этом участок севернее трассы М4 в провинциях Ракка и Хасака напрямую контролируется ВС Турции.