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Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022
Общество
Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК Зенит

Москва, 25 октября. Российский футбольный союз (РФС) объявил расширенный состав сборной на отборочные матчи чемпионата мира по футболу в 2022 году. Зенитовец Артем Дзюба вызов в национальную команду не получил.

Заявленные игроки получат возможность выйти на поле в матчах против сборных Кипра и Хорватии. Среди новых игроков отмечены вратарь норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин и форвард «Крыльев Советов» (Самара) Иван Сергеев.

Ближайшие матчи России состоятся в ноябре. 11-го числа россияне выступят против сборной Кипра, игра будет проходить на «Газпром Арене». А спустя три дня подопечные главного тренера национальной команды Валерия Карпина сыграют с хорватами в Сплите.

Ранее стало известно, что бразильский защитник Дуглас Сантос, играющий в «Зените» готов выступить за сборную России и ради этого получить гражданство страны.

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футбол дзюба сборная россии
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