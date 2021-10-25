Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

Москва, 25 октября. Российский футбольный союз (РФС) объявил расширенный состав сборной на отборочные матчи чемпионата мира по футболу в 2022 году. Зенитовец Артем Дзюба вызов в национальную команду не получил.

Заявленные игроки получат возможность выйти на поле в матчах против сборных Кипра и Хорватии. Среди новых игроков отмечены вратарь норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин и форвард «Крыльев Советов» (Самара) Иван Сергеев.

⚡ Расширенный состав сборной на решающие матчи отбора на ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии! pic.twitter.com/HjgETY0vmp — Сборная России (@TeamRussia) October 25, 2021

Ближайшие матчи России состоятся в ноябре. 11-го числа россияне выступят против сборной Кипра, игра будет проходить на «Газпром Арене». А спустя три дня подопечные главного тренера национальной команды Валерия Карпина сыграют с хорватами в Сплите.

Ранее стало известно, что бразильский защитник Дуглас Сантос, играющий в «Зените» готов выступить за сборную России и ради этого получить гражданство страны.