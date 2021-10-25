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Жители Житомира штурмом взяли здание местного горгаза
Происшествия
Жители Житомира штурмом взяли здание местного горгаза
pixabay.com  / 

Житомир, 25 октября. Митинг местных жителей, протестующих против повышения цен на газ, закончился штурмом здания городского газового ведомства. Акция началась в 11:00 утра около здания АО «Житомиргаз», сообщает информационное агентство «Новороссия».

После того, как к протестующим никто не вышел, люди выломали дверь и ворвались в фойе здания. Затем митингующие направились в кабинет руководителя правления организации Валентина Ющенко. Здесь местным жителям удалось убедить Ющенко пообщаться с участниками митинга. Беседа сопровождалась бранью и потасовкой. Потом митингующие направились в зал заседаний. На место событий была вызвана полиция.

Ранее ФАН рассказывал о предложении Украины увеличить транзит газа. Национальная компания «Нафтогаз» готова обеспечить дополнительные поставки энергоресурса через территорию страны на специальных условиях.

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газ протест митинг житомир
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