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Директор фонда «Русь» по СЗФО Кропотина заявила, что доход нарушителя не может влиять на сумму штрафа ПДД

  /   Обновлено: 25 октября 2021 18:48
Общество
Директор фонда «Русь» по СЗФО Кропотина заявила, что доход нарушителя не может влиять на сумму штрафа ПДД
pixabay.com

Санкт-Петербург, 25 октября. Сумма штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) не должна быть связана с доходом нарушителя, сообщила директор окружного отделения фонда продовольствия «Русь» по СЗФО Диана Кропотина.

Ранее подобное предложение было сделано губернатором Курской области Романом Старовойтом. Он считает, что штрафы за нарушение ПДД необходимо высчитывать исходя из размеров дохода нарушителя.

По словам Кропотиной, на данный момент в России имеется градация по размерам автомобильных штрафов. Она напомнила, что в Москве и Санкт-Петербурге они выше, чем в других регионах России.

«Для каждого домохозяйства — это разный размер, дифференциация уже сейчас существует в регионах», — сообщила Кропотина в эфире программы «Двойная сплошная с Алексеем Цивилевым» в студии Медиагруппы «Патриот».

Она отметила, что выступила бы против подобного разделения штрафов. Общественница объяснила это тем, что у граждан по стране примерно одинаковый доход.

Как ранее сообщалось, ДПС планирует фиксировать нарушения ПДД во время движения патрулей. Данная система уже тестируется в Москве.

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