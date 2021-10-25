Депутат Вассерман ответил рэперу Моргенштерну на заявление о бессмысленности Дня Победы

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман в интервью ФАН осудил рэпера Алишера Моргенштерна за то, что он назвал День Победы — несовременным поводом для гордости и пустой тратой денег.

Напомним, Моргенштерн во время интервью для YouTube-канала Ксении Собчак заявил, что праздновать День Победы уже бессмысленно.

«Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю», — сказал рэпер.

Анатолий Вассерман категорически не согласен с 23-летним музыкантом. Депутат никому не советует следовать его примеру.

«Я полагаю, кто не помнит о своих победах, тот обрекает себя на поражение. Алишер Моргенштерн, насколько я знаю, уже набрал в своей жизни достаточно много тяжких поражений. И, несомненно, наберет еще. Следовать его примеру не советую никому. Если какая-то часть молодежи претендует на премию Дарвина (виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая тем, кто умер наиболее глупым образом. — Прим. ФАН), конечно, можно бросаться спасать Моргенштерна. Что касается этого кумира молодежи, то молодость — это недостаток, который у человек сам собой проходит», — высказал свою позицию Вассерман.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Анатолий Вассерман также считает, что такие заявления рэпер делает лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание. И призывает не воспринимать всерьез слова артиста.

Однако шанс на исправление и искупление грехов есть у каждого человека. Об этом в интервью ФАН, комментария высказывание рэпера Моргенштерна, заявил народный артист России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.