Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 20:20
20:18
Происшествия
Зрителя матча «Зенит» — «Спартак» оштрафовали на 12 тыс. рублей за дебош
20:15
Общество
РЖД запустила поезд по «Серебряному маршруту» из древнерусских городов
20:12
Происшествия
Нижегородской суд арестовал подозреваемого в педофилии воспитателя детского сада
20:10
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах, где произошел взрыв, проживал одинокий пенсионер
20:09
Общество
Депутат Госдумы Тумусов призвал принять закон о производстве медицинских изделий в России
20:07
Происшествия
Пострадавшую девушку извлекли из-под завалов после взрыва газа в Набережных Челнах
20:05
Общество
Эксперт по туризму Романенко объяснил сложности в развитии яхтенного туризма в Крыму
20:04
Общество
Специалисты аргентинского минздрава подтвердили безопасность «Спутника V»
20:04
Политика
Польский политик Пискорский объяснил, почему его страна не покинет Евросоюз
20:01
Наука
Профессор Женевского университета Мерклер заявил о пользе холода для лечения склероза
Все новости

Депутат Вассерман ответил рэперу Моргенштерну на заявление о бессмысленности Дня Победы
Общество
Депутат Вассерман ответил рэперу Моргенштерну на заявление о бессмысленности Дня Победы
Фото из личного архива Анатолия Вассермана  / 

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман в интервью ФАН осудил рэпера Алишера Моргенштерна за то, что он назвал День Победы — несовременным поводом для гордости и пустой тратой денег.

Напомним, Моргенштерн во время интервью для YouTube-канала Ксении Собчак заявил, что праздновать День Победы уже бессмысленно.

«Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются [доказать] — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю», — сказал рэпер.

Анатолий Вассерман категорически не согласен с 23-летним музыкантом. Депутат никому не советует следовать его примеру.

«Я полагаю, кто не помнит о своих победах, тот обрекает себя на поражение. Алишер Моргенштерн, насколько я знаю, уже набрал в своей жизни достаточно много тяжких поражений. И, несомненно, наберет еще. Следовать его примеру не советую никому. Если какая-то часть молодежи претендует на премию Дарвина (виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая тем, кто умер наиболее глупым образом. — Прим. ФАН), конечно, можно бросаться спасать Моргенштерна. Что касается этого кумира молодежи, то молодость — это недостаток, который у человек сам собой проходит», — высказал свою позицию Вассерман.

Депутат ГД Вассерман ответил рэперу Моргенштерну на заявление о бессмысленности Дня Победы
Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Анатолий Вассерман также считает, что такие заявления рэпер делает лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание. И призывает не воспринимать всерьез слова артиста.

Однако шанс на исправление и искупление грехов есть у каждого человека. Об этом в интервью ФАН, комментария высказывание рэпера Моргенштерна, заявил народный артист России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депутат Вассерман ответил рэперу Моргенштерну на заявление о бессмысленности Дня Победы
ксения собчак деньги вассерман праздник день победы моргенштерн ютуб примия Дарвина трата денег
Комментировать