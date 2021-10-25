Вирусолог Аграновский: Дельта-штамм в меньшей степени поражает легкие и существенно вредит ЦНС детей

Увеличение количества заболевших среди самой незащищенной категории населения — детей — вызывает особое беспокойство в экспертном сообществе. Специалисты видят причину в появлении нового дельта-штамма коронавируса. При этом новый штамм COVID-19 в меньшей степени поражает легкие и существенно вредит центральной нервной системе детей. Об этом корреспонденту ФАН рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, вирусолог Алексей Аграновский.

Как объяснил вирусолог, дельта-штамм оказался более заразен, нежели его уханьский собрат.

«По сравнению со взрослыми, у детей и подростков в слизистой меньше рецептора ACE-2, с которым взаимодействует S-белок SARS CoV-2. Из-за этого обстоятельства дети реже заражались вирусом нулевого, уханьского, штамма. Штамм «Дельта» более заразен за счет мутаций в S-белке, обеспечивающих более сильное взаимодействие с рецептором, поэтому дельта может поражать детей. Если сказать проще, то «Дельта» довольствуется небольшой плотностью рецептора в слизистой оболочке. По некоторым данным, новый штамм в несколько меньшей степени поражает легкие и в существенной степени — центральную нервную систему детей», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом специалист отметил, что дети и подростки переносят COVID-19 все же в более легкой форме, нежели взрослые и пожилые люди. Однако надо помнить о том, вакцина для детей пока не используется, и случаи тяжелого течения болезни и осложнений исключать нельзя. Поэтому следует подумать о локальном иммунитете — окружающие детей взрослые должны быть привиты, заключил Аграновский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России на сегодняшний день более 95% выявляемых вариантов коронавирусной инфекции приходится на штамм «Дельта».