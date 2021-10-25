Леонков: попытки США ослабить военно-промышленный комплекс России обречены на провал

Москва, 25 октября. Заявление США о том, что Россия якобы использует военно-промышленный комплекс (ВПК) для достижения своих внешнеполитических целей, являются ложными, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Американские конгрессмены недавно предложили ввести новый пакет санкций, направленный на экспорт российского оружия. По словам Леонкова, ни о какой политизации вопросов, связанных с поставками оружия, со стороны России не может быть и речи. Он подчеркнул, что планам Запада по ослаблению военно-промышленного комплекса не суждено сбыться, потому что они изначально были обречены на провал, передает «ПолитЭксперт».

«Американцы уже давно стремятся взять под контроль рынок вооружения в Индии. Несмотря на все их титанические усилия и действия разведок по дискредитации Москвы и других поставщиков, им удалось на этом рынке очень мало», — рассказал он.

Эксперт напомнил, что во время нападок на Россию американцы забывают о тайной подоплеке собственных действий на внешнем рынке, которые нацелены на достижение геополитической выгоды за счет поставок оружия. В качестве примера он привел ситуацию с покупкой Турцией российских ЗРК С-400 «Триумф». При этом Леонков назвал тщетными любые попытки Запада нанести ущерб России в области вооружений.

«Наш оборонный импорт никогда не делает из продажи оружия политический ангажемент. Мы поставляем технику и вооружение по контрактам, при этом политические аспекты в них отсутствуют напрочь», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США поддержала поправку, ужесточающую санкции против суверенного долга РФ. Теперь американцам запрещается осуществлять торговые операции с вновь выпущенными российскими суверенными долговыми обязательствами на вторичном рынке.