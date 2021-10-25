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Вице-президент ФКС Зарубин объяснил, откуда в The International-10 взялся приз в $40 млн

  /   Обновлено: 25 октября 2021 18:26
Спорт
Вице-президент ФКС Зарубин объяснил, откуда в The International-10 взялся приз в $40 млн
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 октября. Вице-президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Георгий Зарубин рассказал о формировании призового фонда для мировых турниров по компьютерным играм.

Победа команды Team Spirit на чемпионате The International-10 стала настоящим прорывом в российском киберспорте. В рамках пресс-центра Медиагруппы «Патриот» гость объяснил, что компании-разработчики вносят лишь фиксированную сумму в общий призовой фонд. В этом году он составил 40 миллионов долларов.

«На самом деле, почему такой большой призовой. Эта цифра шокирует не только киберспортсменов, не только официальных спортсменов, но даже некоторых официальных лиц. В первую очередь киберспорт строился на краудфандинговом бэкграунде. Сама компания Valve, которая разработала Dota 2, Counter-Strike и многие другие популярные дисциплины, она не вносит настолько много денег в призовой фонд, как это может показаться», — отметил гость студии.

Зарубин подчеркнул, что разработчик вносит лишь 1,6 миллиона долларов, а все остальное собирают игроки, покупая какие-то дополнительные примочки для своего персонажа. 25 % от каждой покупки, совершенной во время игрового процесса, идут в призовой фонд.

«Люди в течение нескольких месяцев покупают, покупают, покупают и призовой фонд увеличивается. И вот в итоге он дошел до отметки в 40 млн долларов. То есть 90% всех денег собраны игроками», — рассказал представитель ФКС.

Вице-президент ФКС Зарубин объяснил, откуда в The International-10 взялся приз в $40 млн
Prt Scr youtube.com / Dota 2 Stream

По словам Георгия Зарубина, выигранные деньги будут равно распределены между участниками команды. Около 10% пойдут в организацию, и часть суммы будет отдана тренеру. Какой процент получит наставник — решается уже игроками внутри команды.

Ранее гость пресс-центра отметил, что победа русских киберспортсменов заметно приблизила мировое признание компьютерного спорта. Зарубин подчеркнул, что российские спортсмены заслуживают самых высоких мест на чемпионатах мира.

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зарубин патриот киберспорт team spirit
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