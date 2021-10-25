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Малайзийские рыбаки случайно обнаружили мифический Золотой Остров
Наука
Малайзийские рыбаки случайно обнаружили мифический Золотой Остров
Global Look Press  /  Peter Schickert/imageBROKER.com

Куала-Лумпур, 25 октября. Морской археолог Шон Кингсли изучил артефакты, найденные суматранскими рыбаками. По мнению британского ученого, они могли принадлежать жителям королевства Шривиджая, также известного как «Золотой Остров».

Как сообщает издание Planet Today, артефакты были найдены на реке Муси, расположенной на территории Индонезии. В частности рыбаки обнаружили усыпанную рубинами статую Будды, чья стоимость может составлять несколько миллионов долларов. Кингсли подчеркивает, что в этой области уже находили древние драгоценности.

«За последние пять лет здесь было найдено много необычных вещей. Монеты всех периодов, золотые и буддийские статуи, драгоценные камни — все, о чем вы могли читать в рассказах о Синдбаде-Мореходе и думать, что это выдумки. Но это правда», — рассказал он.

Королевство Шривиджая — малайское царство, располагавшееся на территории острова Суматра. По мнению ученых это царство контролировало важные торговые пути, что обеспечивало им высокий доход. Предполагается, что королевство перестало существовать примерно в XIV веке.

Как сообщалось ранее, израильские археологи обнаружили крупнейшую в мире античную винодельню. Она была построена примерно 1500 лет назад и включала в себя пять винных прессов.

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