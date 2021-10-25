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Юрий Лоза о получении Орейро гражданства РФ: «В стране стало на одну красивую женщину больше»
Шоу-бизнес
Юрий Лоза о получении Орейро гражданства РФ: «В стране стало на одну красивую женщину больше»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Уругвайская актриса и певица легко сможет освоиться в российском шоу-бизнесе. Таким мнением в беседе с ФАН поделился певец, композитор Юрий Лоза.

Ранее стало известно, что в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина артистка Наталия Орейро и ее сын получили российское гражданство.

«Рад. И за Россию рад. Это же здорово, что в России стало на одну красивую женщину больше. Она же профессионал. Она многое умеет: поет, танцует. Она готова сниматься. Она не в худшей ситуации на актерском рынке», — сказал композитор.

Юрий Лоза также отметил, что хорошо знает о том, насколько звезда популярна в нашей стране.

«Я знаю, что у нее здесь есть очень много поклонников. Я не следил за ее карьерой. Видел пару раз вроде бы в рекламе, в сериалах», — пояснил собеседник ФАН.

Певец Юрий Лоза рад, что актриса Наталья Орейро получила российское гражданство
фото из личного архива Юрия Лозы /

В завершение он добавил, что не исключает для певицы и блестящей карьеры на российской сцене. Однако сам он не стал бы писать для нее произведений из-за разницы в стилях исполнения.

«Я все пишу себе сам. У нас полно композиторов, которые могут для нее написать», — подытожил певец.

Ранее в беседе с ФАН депутат Госдумы Олег Морозов призвал предоставлять украинцам российское гражданство. По его мнению, Москва не должна поддаваться русофобскому давлению со стороны Киева.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юрий Лоза о получении Орейро гражданства РФ: «В стране стало на одну красивую женщину больше»
россия лоза гражданство орейро
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