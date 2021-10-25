Гигантского питона длиной более шести метров нашли в Доминикане

Рабочие занимались очисткой джунглей, подготавливая территорию для дальнейшего строительства, но их планы нарушила гигантская змея, которая не спешила покидать стройплощадку.

Чтобы убрать животное, пришлось вызвать на помощь экскаватор. Тогда строители еще не имели представления о длине находки.

Сообщается, что рабочие погрузили «динозавра» в грузовик и увезли. Теперь его либо отпустят на волю, либо передадут зоопарку. Этот змей вполне претендует на место в Книге рекордов Гиннеса, где его ждет главный конкурент — сетчатый питон по кличке Медуза, «ростом» семь метров 67 сантиметров.