Украина, Грузия, Румыния: зачем глава Пентагона совершил черноморский вояж

Относительно недавно министр обороны США Ллойд Остин совершил ближневосточное турне, результатом которого стал рост масштабов учений Blue Flag в Израиле и Bright Star в Египте. А уже с 18 по 22 октября шеф Пентагона посетил страны Черноморского региона — Грузию, Украину, Румынию. Логичным завершением поездки стало участие министра в заседании основного органа НАТО — Североатлантического совета, где, по всей видимости, были согласованы меры по усилению военной активности у западных рубежей России со стороны альянса.

Визит в Грузию

Первым делом глава Пентагона Ллойд Остин посетил Грузию 18 октября.

Федеральное агентство новостей /

В рамках визита состоялась встреча с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе, а также был подписан Меморандум о взаимопонимании, который вводит в действие Инициативу по усилению обороны Грузии (GDDEI).

I’m honored to join Minister Burchuladze in signing a Memorandum of Understanding on the Georgia Defense and Deterrence Enhancement Initiative. This initiative marks a new phase of our bilateral security cooperation, and it demonstrates the U.S. commitment to supporting Georgia. pic.twitter.com/LSlOts33gw — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 18, 2021

GDDEI направлена на дальнейшую модернизацию и развитие грузинских вооруженных сил после заканчивающейся в декабре программы готовности GSRP. Состоит она из двух компонентов:

первый направлен на развитие и организационные изменения Сил обороны Грузии;

второй предполагает боевую подготовку, применение бригад в общевойсковых операциях, ведение территориальной обороны.

Также в документе прописаны намерения о дальнейшем укреплении военного сотрудничества, организации визитов боевых кораблей ВМС США и проведении совместных учений, повышении взаимодействия с НАТО.

Кроме Бурчуладзе Остин встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, однако о реальных темах их переговоров остается только догадываться.

Также министр обороны США посетил расположение 10-й группы СпН сил специальных операций (ССО) США, расквартированной в качестве инструкторов на базе грузинского батальона ССО в пригороде Тбилиси.

During my final stop in Georgia today, I had the pleasure of meeting with some of our troops stationed in country. It’s never easy to be stationed away from home, but I wanted to make sure they knew how thankful I am for their service and their sacrifice. pic.twitter.com/AlrKvFUBKO — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 18, 2021

В ходе итоговой пресс-конференции журналист оппозиционного канала «Мтвари ТВ» задал довольно провокационный вопрос:

«Обсуждали ли стороны изменение баланса сил в Кавказском регионе и растущее присутствие России, и не нанесет ли участие в формате «3+3» ущерб евроатлантическому пути Грузии?».

Федеральное агентство новостей /

По всей видимости, задумкой представителя СМИ было вывести Остина на обсуждение наметившегося переговорного процесса между Тбилиси и Москвой, что в последующем можно было бы использовать для усиления антиправительственных настроений. Однако глава Пентагона ушел от ответа, ограничившись дежурными фразами.

Остин сказал:

«Мне очень жаль, но из-за проблем с микрофоном первую часть вашего вопроса не перевели. Мне удалось понять вторую часть, и она относится к формату «3+3». По этому вопросу я бы просто сказал, что Россия, которая в настоящее время занимает 20% территории Грузии, должна сосредоточиться на выполнении своих обязательств по прекращению огня от 2008 г., прежде чем продвигать какие-либо новые платформы для обсуждения. Мы, безусловно, призываем страны Южного Кавказа к совместной работе по разрешению споров и укреплению регионального сотрудничества».

Примечателен и вопрос журналиста американского FOX News про запуск Китаем гиперзвуковой ракеты, способной переносить ядерный заряд. Комментируя это, Остин отметил:

«…Китай – это вызов, и мы собираемся сосредоточиться на нем».

Это указывает на то, что цель его визита заключалась в подписании новой программы, которая поможет и дальше удерживать Грузию в орбите влияния США, а в планы команды Джо Байдена не входит создание дополнительной турбулентности в Закавказском регионе. Более того, основной проблемой для себя Пентагон считает все-таки Китай.

Визит на Украину

Второй страной, куда прибыл американский министр обороны, стала Украина. Сначала он встретился со своим коллегой — Андреем Тараном.

.@DefenceU Minister Taran and I saw each other just a few weeks ago at the Pentagon, and today, we had a productive discussion about how we plan to implement the U.S.-Ukraine Strategic Defense Framework that we signed in Washington. pic.twitter.com/Qd0izBFHFp — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

Вместе министры обсудили реализацию рамочного соглашения о стратегической обороне, которое было подписано 31 августа в ходе последнего визита президента страны Владимира Зеленского в США. Совещание прошло с подключением по видеоконференции командующими группировкой на юго-востоке Украине генерал-лейтенантом Александром Павлюком (из Краматорска Донецкой области) и ВМС Украины контр-адмиралом Алексеем Неижпапой. Первый, скорее всего, доложил украинскую версию событий о ситуации на линии соприкосновения с обязательными обвинениями в адрес ополчения и России, а второй — рассказал про успехи украинских ВМС в деле интеграции с НАТО, а также якобы агрессивных действиях ВМФ РФ в Черном и Азовском морях.

Следом прошли переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых, согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, обсуждались «дестабилизирующие действия России на востоке Украины и в оккупированном Крыму, а также пагубное влияние Китая в регионе».

My sincere thanks to President @ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

Получается, что часть визита главы Пентагона в Киев была посвящена повышению уровня военного взаимодействия и получению технических наработок украинской оборонки. Но в большей степени Ллойду необходимо было обсудить меры противодействия России и Китаю, причем рост влияния Пекина вызывает большее опасение. Также США не собираются увеличивать присутствие в Черном море, однако обещают «работать в этом регионе» и обеспечивать помощь своим партнерам «любым способом». Последнее указывает на планы повысить кооперацию между странами региона: Турцией, Румынией, Болгарией, Грузией и Украиной в сфере обороны, что найдет отражение в росте числе совместных боевых мероприятий, а также, возможно, в формировании новых совместных оперативных групп или подразделений.

Визит в Румынию

В последнюю очередь перед отъездом в Брюссель Ллойд Остин посетил Бухарест, где встретился с президентом Румынии Клаусом Иоаннисом и министром обороны Николае Чукэ.

Wheels down in Bucharest. Romania is a stalwart @NATO ally and a gracious host to almost 1,000 U.S. forces. It is strategically critical to maintain the security of the Black Sea region. pic.twitter.com/JcAGfqF8ov — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

В ходе переговоров стороны обсудили углубление партнерства между странами Черноморского региона и дальнейшее оказание «помощи в укреплении их морского потенциала».

When it comes to defense, Romania has made great strides. It has replaced its older military equipment. It has focused its efforts on NATO interoperability — and it has strengthened its defense institutions and military infrastructure. pic.twitter.com/FUFKVHx3ms — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 20, 2021

Опять обсуждалось, как противодействовать расширению китайского влияния. К примеру, глава Пентагона положительно оценил принятый в апреле этого года Бухарестом закон о запрете участия китайских компаний в развитии сетей 5G на территории страны.

На итоговой пресс-конференции Остин подтвердил, что увеличивать свое присутствие в Румынии Пентагон не намерен, однако будет и далее проводить совместные мероприятия боевой подготовки с наращиванием группировки в регионе.

На завершающем этапе американский министр посетил авиабазу Михаил Когелничану возле города Констанца, где на ротационной основе размещены механизированный батальон 1-й боевой бронетанковой бригадной группы и вертолетная эскадрилья 1-й бригады армейской авиации 1-й пехотной дивизии ВС США.

Итог — заседание Североатлантического совета

21-22 октября Ллойд Остин принял участие в заседании Североатлантического совета. Исходя из заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, главным итогом первого дня стало согласование нового всеобъемлющего плана защиты Альянса в кризисных и конфликтных ситуациях.

Wheels down in Brussels, where I’ll participate in my first in-person @NATO Defense Ministerial. I’m here to help advance NATO’s military adaptation, and ensure the Alliance is prepared for the challenges of the future. pic.twitter.com/3p5IGNu59B — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 20, 2021

По всей видимости, выражен он в Письме о намерениях по наземной противовоздушной обороне и по химической, биологической, радиологической и ядерной защите, и является ответом на возросший ракетный потенциал России. При этом, по заявлению Столтенберга, Альянс не собирается размещать в Европе новые ядерные ракеты, а сосредоточится на:

улучшении систем противовоздушной и противоракетной обороны;

усилении возможностей боевой авиации и ракет с помощью реактивных двигателей пятого поколения;

адаптировании учений и тренировок под новые угрозы;

повышении готовности и эффективности средств ядерного сдерживания.

Ранее сообщалось, что принятый документ должен был включать план защиты от любого потенциального воздействия со стороны России в регионах от Черного до Балтийского морей с задействованием ядерного, кибероружия или из космоса.

Принятие этой стратегии обосновывается весьма банально — разработкой Россией современных систем вооружения, а также отработкой мероприятий боевой подготовки с переброской войск к границам, что является лишь ответной реакцией на аналогичный рост военной активности со стороны НАТО. Вполне возможно, что конкретизирован этот план будет уже на саммите Альянса в Мадриде 29-30 июня 2022 года.

Итогами могут стать:

поставки странам-союзникам систем ПВО и радиолокационных станций, а также дальнейшая интеграция их в единую систему ПВО/ПРО;

создание оперативного корабельного соединения из стран Черноморского региона, основной задачей которого будет отслеживание деятельности подводных лодок с крылатыми ракетами «Калибр» Черноморского флота;

увеличение мероприятий боевой подготовки вблизи границ России, в том числе с развертыванием ракетных эсминцев с системой «Иджис» в Черном и Балтийских морях, а также переброска в передовые зоны элементов системы ПРО и ракет средней и большой дальности.

.@NATO’s strength doesn’t just come from its military might. It comes from its unity and its sense of common purpose. So let me underscore that America’s commitment to Article 5 remains ironclad. As @POTUS Biden has said, we take it as a sacred obligation. pic.twitter.com/4IccLzptWc — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 22, 2021

В ходе второго дня участники подписали Письмо о намерениях по созданию Инновационного фонда НАТО с бюджетом в 1 млрд долларов США. Провела заседание Группа ядерного планирования и Североатлантического совета НАТО. Участники, вероятнее всего, обсуждали дальнейшее развитие согласованного 21 октября проекта нового всеобъемлющего плана защиты Альянса в кризисных и конфликтных ситуациях.

Хотя это и прошло мимо официальных пресс-релизов НАТО, но особое внимание снова уделили Китаю, и лоббировал это обсуждение именно министр обороны США, планируя включить конкретные меры в Стратегию НАТО по сдерживанию и обороне, о чем сообщило агентство Washington Post.

And that’s a wrap on the #DefMin with @SecDef! Here are 3 key takeaways. pic.twitter.com/e0WZrqEtLX — US Mission to NATO (@USNATO) October 22, 2021

Косвенно это подтвердил и сам Ллойд Остин на официальной пресс-конференции по итогам мероприятия. Он достаточно открыто заявил, что Вашингтон продавливает политику сдерживания Китая с 2019 г. При этом шеф Пентагона уточнил, что стороны вряд ли собираются доводить конфликт до горячей фазы, однако Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать Тайвань.

В ходе данного мероприятия министр обороны США воздерживался от резких заявлений в адрес Москвы, заявив, что «президент Байден хочет от любых отношений с Россией предсказуемости и стабильности».

«И я думаю, что для таких стран, как наша, это очень, очень важно», — подчеркнул он.

Однако Остин все же не удержался и добавил, что «побывал в ряде стран Черноморского региона, и это были очень, очень хорошие визиты».

Таким образом, основной целью визита министра обороны США была консолидация стран-членов и союзников по НАТО в рамках сдерживания Китая и включение этих мер в Стратегию НАТО по сдерживанию и обороне. Одновременно с этим приняты меры по удержанию ключевых для США стран Черноморского региона в орбите союзников за счет увеличения оборонной кооперации, и пролоббирована корректировка мер реагирования НАТО на кризисы и конфликты в Европе с учетом поступающего в ВС РФ новейшего вооружения. Все это может вылиться в увеличение военной активности в Черноморском регионе и военно-технической кооперации с США.

Стоит отметить, что принятый Альянсом документ о противоракетной обороне открывает путь к масштабным закупкам ракетного вооружения. Как тут не вспомнить, что господин Остин является неприкрытым лоббистом корпорации Raytheon, где он заседал в совете директоров. Компания как раз производит противоракеты SM, которые составляют основу американской системы ПРО. Получается, что очередное заседание Североатлантического альянса хоть и прошло под эгидой борьбы с Россией и Китаем, но по факту являлось ярмаркой американского вооружения.

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