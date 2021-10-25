Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 18:50
18:47
Шоу-бизнес
Юрий Лоза о получении Орейро гражданства РФ: «В стране стало на одну красивую женщину больше»
18:47
Наука
Физики лаборатории Кавендиша приблизились к доказательству существования новой силы
18:46
Происшествия
Следователи возбудили дело после частичного обрушения дома в Набережных Челнах
18:45
Армия
Минобороны РФ направило дополнительный медотряд в Тульскую область для борьбы с COVID-19
18:44
Политика
Кремль: Путин изложил Джонсону подход РФ к урегулированию конфликта в Донбассе
18:44
Армия
Депутат Швыткин: агрессивные действия НАТО в отношении России могут привести к катастрофе
18:40
Шоу-бизнес
Врачи выписали Сергея Безрукова из больницы после лечения COVID-19
18:40
Политика
Путин по телефону обсудил с Джонсоном отношения России и Великобритании
18:40
Видео
Гигантского питона длиной более шести метров нашли в Доминикане
18:39
Общество
Попова призвала повысить штрафы за нарушение санитарных норм по коронавирусу в России
Все новости

Россиян ожидает дальнейший рост платежей за услуги ЖКХ

  /   Обновлено: 25 октября 2021 18:13
Общество
Россиян ожидает дальнейший рост платежей за услуги ЖКХ
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 25 октября. Эксперты в области жилищно-коммунального хозяйства оценили эффект от реформы по установлению экономически обоснованных тарифов. Глава Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева считает, что россиян ждет дальнейшее увеличение размеров платежей за «коммуналку».

Некоторые эксперты полагают, что анонсированная вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным реформа негативно отразится на стоимости электроэнергии и тепла в домах граждан. Рост тарифов выше уровня инфляции скажется на всех, при этом адресная поддержка будет предоставлена только ограниченному числу россиян, уверена Чернышева.

«Тарифы вырастут больше, чем увеличатся субсидии по ЖКХ, и люди могут просто не почувствовать рост адресной поддержки. Если отвязать рост тарифов от уровня инфляции, то мы можем увидеть увеличение счетов на 10-12% и более», — подчеркнула эксперт в беседе с «Московским комсомольцем».

Банк «Русский стандарт» ранее опубликовал статистику, согласно которой жители России стали платить за коммунальные услуги на 9% больше. Если в 2020-м средний чек на оплату составлял 3137,64 рубля, то в 2021-м он вырос до 3410,91 рубля.

Между тем петербургские коммунальщики начали обучаться автоматизации бизнес-процессов с помощью цифровых технологий. Программа повышения квалификации рассказывает, как оптимизировать затраты, рассчитывать рентабельность и повышать эффективность труда, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиян ожидает дальнейший рост платежей за услуги ЖКХ
жкх жку квитанции тарифы жкх коммунальные услуги организация народного контроля
Комментировать