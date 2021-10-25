Россиян ожидает дальнейший рост платежей за услуги ЖКХ

Москва, 25 октября. Эксперты в области жилищно-коммунального хозяйства оценили эффект от реформы по установлению экономически обоснованных тарифов. Глава Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева считает, что россиян ждет дальнейшее увеличение размеров платежей за «коммуналку».

Некоторые эксперты полагают, что анонсированная вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным реформа негативно отразится на стоимости электроэнергии и тепла в домах граждан. Рост тарифов выше уровня инфляции скажется на всех, при этом адресная поддержка будет предоставлена только ограниченному числу россиян, уверена Чернышева.

«Тарифы вырастут больше, чем увеличатся субсидии по ЖКХ, и люди могут просто не почувствовать рост адресной поддержки. Если отвязать рост тарифов от уровня инфляции, то мы можем увидеть увеличение счетов на 10-12% и более», — подчеркнула эксперт в беседе с «Московским комсомольцем».

Банк «Русский стандарт» ранее опубликовал статистику, согласно которой жители России стали платить за коммунальные услуги на 9% больше. Если в 2020-м средний чек на оплату составлял 3137,64 рубля, то в 2021-м он вырос до 3410,91 рубля.

Между тем петербургские коммунальщики начали обучаться автоматизации бизнес-процессов с помощью цифровых технологий. Программа повышения квалификации рассказывает, как оптимизировать затраты, рассчитывать рентабельность и повышать эффективность труда, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».