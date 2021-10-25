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Власти Гватемалы ввела «осадное положение» из-за протестов против шахты «Феникс»
Весь мир
Власти Гватемалы ввела «осадное положение» из-за протестов против шахты «Феникс»
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Эль-Эстор, 25 октября. Власти Гватемалы ввели «осадное положение» в муниципалитете Эль-Эстор на юге страны, где проходят протесты против горнодобывающей компании Guatemalteca de Niquel (CGN). Последние два дня там наблюдались ожесточенные столкновения с местными жителями.

«Осадное положение» вводится в муниципалитете на 30 дней и позволяет властям препятствовать свободному передвижению населения, а также разгонять любые демонстрации и арестовывать жителей без решения суда.

Представители коренных общин Эль-Эстор устроили протестную акцию у рудника «Феникс», принадлежащего компании CGN. Они выступают против использования шахты. Последние несколько дней из-за столкновений протестующих, службы безопасности компании и национальной полиции пострадали несколько человек, в том числе женщины и дети. Правоохранители сообщили о том, что 14 сотрудников получили ранения, четверо с применением огнестрельного оружия.

Гватемальская армия сообщила, что по меньшей мере 500 военнослужащих находятся в Эль-Эсторе для помощи полицейским.

Шахта Fenix, принадлежащая CGN, является одним из крупнейших никелевых рудников в Гватемале и расположена в регионе озера Исабал. Потенциал добычи полезных ископаемых оценивается в 36,1 млн тонн руды. Конституционный суд Гватемалы 23 февраля 2021 года в очередной раз закрыл разработку постановив, что еще с 2005 добыча велась незаконно. Компания нарушала трудовое законодательство Гватемалы, а местные жители страдали от ущерба, который компания наносила экологии. Однако недавно работы возобновились.

Власти Гватемалы ввела «осадное положение» из-за протестов против шахты «Феникс»
Федеральное агентство новостей /

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протесты шахта гватемала
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