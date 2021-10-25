Власти Гватемалы ввела «осадное положение» из-за протестов против шахты «Феникс»

Эль-Эстор, 25 октября. Власти Гватемалы ввели «осадное положение» в муниципалитете Эль-Эстор на юге страны, где проходят протесты против горнодобывающей компании Guatemalteca de Niquel (CGN). Последние два дня там наблюдались ожесточенные столкновения с местными жителями.

Sus habitantes pelean desde hace años contra una minera local, Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, que explota minerales en su territorio https://t.co/m72qjSTI02 — EL DEBER (@grupoeldeber) October 25, 2021

«Осадное положение» вводится в муниципалитете на 30 дней и позволяет властям препятствовать свободному передвижению населения, а также разгонять любые демонстрации и арестовывать жителей без решения суда.

Представители коренных общин Эль-Эстор устроили протестную акцию у рудника «Феникс», принадлежащего компании CGN. Они выступают против использования шахты. Последние несколько дней из-за столкновений протестующих, службы безопасности компании и национальной полиции пострадали несколько человек, в том числе женщины и дети. Правоохранители сообщили о том, что 14 сотрудников получили ранения, четверо с применением огнестрельного оружия.

#Urgente Antimotines custodian las góndolas de carbón para la mina Fénix y de forma intimidatoria muestran las armas de grueso calibre para desalojar a quienes se opongan.

Video: Prensa Comunitaria pic.twitter.com/OfBwkdter4 — PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) October 23, 2021

Гватемальская армия сообщила, что по меньшей мере 500 военнослужащих находятся в Эль-Эсторе для помощи полицейским.

Шахта Fenix, принадлежащая CGN, является одним из крупнейших никелевых рудников в Гватемале и расположена в регионе озера Исабал. Потенциал добычи полезных ископаемых оценивается в 36,1 млн тонн руды. Конституционный суд Гватемалы 23 февраля 2021 года в очередной раз закрыл разработку постановив, что еще с 2005 добыча велась незаконно. Компания нарушала трудовое законодательство Гватемалы, а местные жители страдали от ущерба, который компания наносила экологии. Однако недавно работы возобновились.