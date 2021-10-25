Сенатор Пушков предрек Украине существование на обочине мировой политики

Москва, 25 октября. Украина имеет все шансы остаться на обочине мировой политики, а не у Российской Федерации, рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он раскритиковал заявление бывшего главы украинского внешнеполитического ведомства Владимира Огрызко, который сообщил о разработке Западом нового миропорядка. Он утверждал, что в нем Россия останется «на обочине мировой политики».

«На обочине мировой политики есть все шансы остаться у Украины, а не у России. Экс-глава МИД Украины плохо понимает, о чем говорит, и плохо следит за ходом событий, например, за тем же газовым кризисом в Европе и его последствиями», — подчеркнул Пушков.

По словам члена Совфеда, российская сторона входит в «большую тройку» ведущих держав мира, а также является постоянным членом СБ ООН и имеет самые крупные в мире запасы нефти и газа.

Ранее Огрызко заявил, что глава США Джо Байден работает над планом нового мироустройства, при котором РФ якобы «вытолкнут на обочину мировой политики». Он предположил, что скоро мир «разделится на два лагеря»: «демократический, который объединит мощные цивилизованные страны», и автократический из десяти-пятнадцати государств.