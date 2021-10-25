Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 18:49
18:47
Шоу-бизнес
Юрий Лоза о получении Орейро гражданства РФ: «В стране стало на одну красивую женщину больше»
18:47
Наука
Физики лаборатории Кавендиша приблизились к доказательству существования новой силы
18:46
Происшествия
Следователи возбудили дело после частичного обрушения дома в Набережных Челнах
18:45
Армия
Минобороны РФ направило дополнительный медотряд в Тульскую область для борьбы с COVID-19
18:44
Политика
Кремль: Путин изложил Джонсону подход РФ к урегулированию конфликта в Донбассе
18:44
Армия
Депутат Швыткин: агрессивные действия НАТО в отношении России могут привести к катастрофе
18:40
Шоу-бизнес
Врачи выписали Сергея Безрукова из больницы после лечения COVID-19
18:40
Политика
Путин по телефону обсудил с Джонсоном отношения России и Великобритании
18:40
Видео
Гигантского питона длиной более шести метров нашли в Доминикане
18:39
Общество
Попова призвала повысить штрафы за нарушение санитарных норм по коронавирусу в России
Все новости

Генерал Бижев: США потерпели крах в попытке превзойти советский МиГ-25
Армия
Генерал Бижев: США потерпели крах в попытке превзойти советский МиГ-25
Prt Scr youtube.com  /  Hiltebrandt

Москва, 25 октября. Американские инженеры за 25 лет так и не смогли превзойти легендарный советский самолет МиГ-25, который установил целую серию мировых рекордов, заявил генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

МиГ-25 был создан для перехвата американских самолетов. Поэтому воздушное судно уже тогда было способно летать на экстремальных скоростях. В конце 1960-х годов советский истребитель установил мировые рекорды не только по скорости, но и по высоте, пишет RT. Экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ Бижев подчеркнул, что главной идеей советских конструкторов было желание превзойти авиацию противника в условиях холодной войны.

«Самолет МиГ-25 создавался как самолет-перехватчик против стратегической авиации США, в частности, самолетов B-1A и B-52. Равных ему не было — по тем временам по своим тактико-техническим характеристикам», — цитируют Бижева «Народные Новости».

Генерал подчеркнул, что Советский Союз тогда добился внушительных успехов, благодаря чему страна заняла лидирующие позиции в целом ряде областей, включая радиоэлектронику. Тогда оборонная промышленность не отставала от западных конкурентов, а в некоторых сферах даже опережала на десятки лет, например, по космосу и авиации. При этом сами американцы потерпели крах в попытке достигнуть таких же результатов, констатирует Бижев.

Ранее американское издание Military Watch сообщало, что МиГ-25 способен превзойти скорость в 3,2 единицы Маха. Однако США и по сей день не могут похвастаться подобными достижениями.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Генерал Бижев: США потерпели крах в попытке превзойти советский МиГ-25
россия сша миг-25
Комментировать