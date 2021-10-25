Генерал Бижев: США потерпели крах в попытке превзойти советский МиГ-25

Москва, 25 октября. Американские инженеры за 25 лет так и не смогли превзойти легендарный советский самолет МиГ-25, который установил целую серию мировых рекордов, заявил генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

МиГ-25 был создан для перехвата американских самолетов. Поэтому воздушное судно уже тогда было способно летать на экстремальных скоростях. В конце 1960-х годов советский истребитель установил мировые рекорды не только по скорости, но и по высоте, пишет RT. Экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ Бижев подчеркнул, что главной идеей советских конструкторов было желание превзойти авиацию противника в условиях холодной войны.

«Самолет МиГ-25 создавался как самолет-перехватчик против стратегической авиации США, в частности, самолетов B-1A и B-52. Равных ему не было — по тем временам по своим тактико-техническим характеристикам», — цитируют Бижева «Народные Новости».

Генерал подчеркнул, что Советский Союз тогда добился внушительных успехов, благодаря чему страна заняла лидирующие позиции в целом ряде областей, включая радиоэлектронику. Тогда оборонная промышленность не отставала от западных конкурентов, а в некоторых сферах даже опережала на десятки лет, например, по космосу и авиации. При этом сами американцы потерпели крах в попытке достигнуть таких же результатов, констатирует Бижев.

Ранее американское издание Military Watch сообщало, что МиГ-25 способен превзойти скорость в 3,2 единицы Маха. Однако США и по сей день не могут похвастаться подобными достижениями.