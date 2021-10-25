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Обвинения по делу о стрельбе на митинге в Бейруте предъявлены 68 подозреваемым
Весь мир
Обвинения по делу о стрельбе на митинге в Бейруте предъявлены 68 подозреваемым
Global Look Press  /  Marwan Naamani / dpa

Бейрут, 25 октября. Почти семь десятков человек попали под суд после вооруженных столкновений, которые произошли в середине октября в Бейруте. Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительственный комиссар военного суда Фади Акики предъявил обвинение 68 подозреваемым. Им вменяются убийство и подстрекательство к межрелигиозной розни.

Кровавая стычка произошла 14 октября в ходе митинга, организованного шиитскими движениями «Хезболла» и «Амаль» — участники акции вышли на улицы с требованием об отставке судьи Тарека Битара, расследующего обстоятельства взрыва в морском порту ливанской столицы. В районе Дворца правосудия толпа была обстреляна неизвестными, после чего начались массовые беспорядки и завязались уличные бои.

В результате этих событий погибли по меньшей мере семеро, ранения получили от 30 до 60 человек.

Ливанские спецслужбы начали розыск провокаторов и участников перестрелки, а спустя некоторое время военное ведомство сообщило о первых задержаниях.

В настоящий момент из упомянутых 68 подозреваемых под стражей находятся 18 человек. В официальном заявлении не содержится информации о том, к каким политическим силам принадлежат фигуранты уголовного дела.

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суд столкновения ливан бейрут
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