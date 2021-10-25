Обвинения по делу о стрельбе на митинге в Бейруте предъявлены 68 подозреваемым

Бейрут, 25 октября. Почти семь десятков человек попали под суд после вооруженных столкновений, которые произошли в середине октября в Бейруте. Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительственный комиссар военного суда Фади Акики предъявил обвинение 68 подозреваемым. Им вменяются убийство и подстрекательство к межрелигиозной розни.

Кровавая стычка произошла 14 октября в ходе митинга, организованного шиитскими движениями «Хезболла» и «Амаль» — участники акции вышли на улицы с требованием об отставке судьи Тарека Битара, расследующего обстоятельства взрыва в морском порту ливанской столицы. В районе Дворца правосудия толпа была обстреляна неизвестными, после чего начались массовые беспорядки и завязались уличные бои.

???????? Lebanon: Snipers shoot at protesters in Tayyouneh area heading to rally near the Palace of Justice in Beirut. Casualties feared during the shooting in Tayyouneh, ambulances head to the area pic.twitter.com/rDbyULYinN — INTELSky (@Intel_Sky) October 14, 2021

В результате этих событий погибли по меньшей мере семеро, ранения получили от 30 до 60 человек.

Ливанские спецслужбы начали розыск провокаторов и участников перестрелки, а спустя некоторое время военное ведомство сообщило о первых задержаниях.

В настоящий момент из упомянутых 68 подозреваемых под стражей находятся 18 человек. В официальном заявлении не содержится информации о том, к каким политическим силам принадлежат фигуранты уголовного дела.