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Наталья Орейро и ее сын официально получили гражданство РФ

  /   Обновлено: 25 октября 2021 17:56
Общество
Наталья Орейро и ее сын официально получили гражданство РФ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 25 октября. Известная уругвайская актриса и певица Наталия Орейро официально получила российское гражданство. Вместе со звездой паспорт РФ одобрили и ее сыну.

Указ о присвоении звезде сериала «Дикий ангел» гражданство подписал президент России Владимир Путин. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

Артистка неоднократно отмечала, что получить гражданство для нее важно в качестве доказательства любви к РФ. Она призналась, что не собирается переезжать в страну из Аргентины, но планирует частенько навещать поклонников.

Ранее Наталия Орейро опубликовала трогательный пост в честь Дня России. Артистка призналась, что РФ для нее словно вторая родина, и призналась в любви всем россиянам.

 

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