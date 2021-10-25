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Стилист Шарлай считает модным промахом выбор Анджелины Джоли платья от Versace

  /   Обновлено: 25 октября 2021 17:43
Шоу-бизнес
Стилист Шарлай считает модным промахом выбор Анджелины Джоли платья от Versace
Кадр из фильма «Вечные»

Москва, 25 октября. Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла в свет в серебристом платье-футляр. Модный эксперт Анна Шарлай объяснила, почему образ звезды произвел отталкивающее впечатление.

Анджелина Джоли предстала на ковровой дорожке в Риме перед долгожданной премьерой блокбастера «Вечные». Звезда выбрала серебристое платье в пол от модного дома Versace и дополнила вечерний образ нарощенными волосами и массивными серьгами без драгоценных камней. Редкий выход актрисы в свет вызвал восторг фанатов, однако модные эксперты пришли в недоумение от прически и платья Джоли.

Стилист Анна Шарлай оценила наряд актрисы в беседе с изданием «Слово и Дело». Эксперт уверена, что главный промах Джоли связан вовсе с волосами, а с выбором модного дома.

«Волосы, фигура, поза, взгляд — все максимально искусственное. Негативным фактором послужило и то, что это платье создано в Atelier Versace, и здесь просто как в зеркале отражается Донателла с ее фигурой и символикой Медузы Горгоны, которая взглядом превращает в камень», — отметила Шарлай.

Однако эксперт не согласилась с мнением о несовременности наряда. Шарлай подчеркнула: мода стала настолько эклектичной, что трудно определить, можно ли отнести тот или иной образ к трендам.

Несмотря на успех актрисы на ковровой дорожке, блокбастер «Вечные» вызвал неоднозначную реакцию критиков. Журналисты разделились во мнениях о новом фильме Хлои Чжао, но отметили его уникальный стиль.

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анджелина джоли красота вечные
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