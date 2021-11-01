Немецкий правозащитник Мурей: «Русские в Германии оказались дискриминированы»

ФАН продолжает серию заметок о современной Германии. Автор — живущий в ФРГ юрист и правозащитник Гарри Мурей, возглавляющий Европейский информационный центр защиты прав человека (European Information Human Rights Center, EIHRC). По мнению Мурея, в результате выборов в бундестаг сложилась парадоксальная ситуация: интересы четырех миллионов русскоязычных граждан ФРГ могут доверить представлять депутату от датского меньшинства. Первая и вторая часть были опубликованы на сайте ФАН ранее.

Global Look Press / Patrick Scheiber / imago-images.de

Русские в Германии оказались дискриминированы. Колонка Гарри Мурея

Давайте зададимся вопросом: так кто же победил на выборах в бундестаг — 2021? Ответ будет неожиданным. Главный победитель — это партия Союз южношлезвигских избирателей, о которой я уже упоминал, получившая в бундестаге одно место.

Это очень интересная структура — региональная партия в земле Шлезвиг-Гольштейн, представляющая датское и фризское меньшинство. Партия была основана в 1948 году и имеет всего около четырех тысяч членов. Эта небольшая партия уникальна. Как партия нацменьшинств, она единственная в Германии освобождена от пятипроцентного барьера, то есть всегда представлена в парламенте.

По сути, это партия, которую можно назвать «политическим нафталином». Однако надо быть очень наивным человеком, чтобы верить, что один из главных претендентов на пост канцлера после Ангелы Меркель — вице-канцлер, представитель СДПГ Олаф Шольц — готов активно сотрудничать с Союзом южношлезвигских избирателей просто так, без какой-то определенной цели. Да, скромная партия датского меньшинства очень важна для социал-демократов — главной на сегодня политической силы ФРГ.

А теперь подумайте вот о чем: 55 тысяч живущих в Германии якобы «потомков датчан», партия которых не превышает четырех тысяч человек, имеют свое представительство в бундестаге. А более четырех миллионов русскоязычных граждан Германии, которые начиная с XVIII века столько сделали для этой страны, получается, не имеют на это право? Думаю, живущие в Германии русские явно сделали для этой страны не меньше, чем датское меньшинство.

Разве это нормально, когда более четырех миллионов русскоязычных граждан Германии не имеют своего представительства в парламенте? По мнению нашей правозащитной организации — нет.

Мне могут возразить, что во многих немецких партиях есть русскоязычные представители. Но они там не на первых и даже не на вторых ролях. Кроме того, важнейший вопрос — являются ли эти люди представителями тех, кого условно можно назвать «русской улицей» Германии? Для меня ответ однозначный — нет. Эти люди ни в какой мере не представляют русскоязычных. Они представляют либо свои партии, либо, если выдвигаются по одномандатным округам, жителей своего округа.

Global Look Press / stefan zeitz / imago-images.de

Доходит до абсурда — эти кандидаты, хорошо знающие русский язык, опасаются разговаривать со своими потенциальными русскоязычными избирателями по-русски, чтобы не вызвать недовольство коллег по фракции.

Но вернемся к партии датского меньшинства. Ее руководитель утверждает, что они не только разговаривают дома по-датски, но и представляют в немецком парламенте интересы Копенгагена. Можете себе представить ситуацию, чтобы русскоязычный депутат заявил, что готов представлять в бундестаге интересы Москвы? Это невозможно, это был бы его политический конец. То есть, получатся, одним можно, а другим — нельзя? Это ли не дискриминация? Наша организация считает, что это неприкрытая политическая дискриминация.

Уже звучат высказывания, что депутат от датской партии намерен представлять в бундестаге интересы не только этнических датчан, но и других нацменьшинств. Похоже, власти Германии готовы «доверить» представлять интересы всех нацменьшинств только проверенным товарищам, от которых не придется ждать каких-то сюрпризов. Но правозащитники уверены, что такие «карманные» борцы будут защищать интересы нацменьшинств, в том числе интересы четырех миллионов русских, чисто формально.

Все вышеперечисленное говорит о, мягко скажем, не слишком хорошем отношении местных властей к интересам русскоязычных граждан ФРГ. Наша правозащитная организация считает, что русские в Германии серьезно дискриминированы.

Миф об «Альтернативе для Германии»

Заодно хочу разоблачить миф, что партия «Альтернатива для Германии» — якобы друг России, готова защищать права русских немцев. На мой взгляд — это миф или, по крайней мере, сильное преувеличение. По опыту защиты прав граждан, в том числе русскоязычных, нашей организации довольно часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда помощь законодателей просто необходима. Напомню о вопиющей истории, когда у россиян по надуманным основаниям забрали троих детей, да еще и нанесли родителям побои. Вся их вина была в том, что они хотели вернуться в Россию.

Наша организация пыталась привлечь внимание немецких политиков к этой вопиющей ситуации, обратились и в АдГ. Но там категорически отказались помогать. Не нашли помощи правозащитники и в Левой партии, которая тоже позиционирует себя как сторонница нормальных отношений с Москвой. Думаю, все их заявления — пиар-акция ради каких-то преференций. Пока же нужно признать — ни одна из прошедших в новый бундестаг партий не готова делать хоть что-то для реального отстаивания прав русскоязычного населения Германии. Поэтому русские могут рассчитывать только на себя.

Global Look Press / Patrick Scheiber / imago-images.de

Русским здесь не место?

Итак, выборы прошли. Ждем объявления окончательных результатов, следим за создаваемыми коалициями. Но предупреждаю сразу: маловероятно, что эти коалиции продержатся до конца созыва парламента. Конечно, это во многом субъективная точка зрения, но нашей организации кажется, что от нынешнего депутатского корпуса не стоит ожидать серьезных политических шагов, не стоит рассчитывать на серьезные реформы. Так что, боюсь, скоро появится немало разочарованных, которым придется покинуть Германию. Имею в виду не только русскоязычных, но и представителей других нацменьшинств. Да, такой процесс уже идет. Не могу сказать, что люди активно пакуют чемоданы, но мысли об отъезде появляются у многих. До настоящей демократии и соблюдения прав человека Германии, по моему мнению, еще очень и очень далеко.

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