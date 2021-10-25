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Минобороны РФ вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве
Армия
Минобороны РФ вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве
newinform.com

Москва, 25 октября. Атташе по вопросам обороны при посольстве ФРГ в Москве был вызван в главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ после высказываний главы немецкого оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России.

По имеющейся информации, немецкому атташе вручили ноту протеста в связи с высказываниями министра обороны Германии о необходимости продемонстрировать России готовность применить оружие. В Минобороны РФ подчеркнули, что подобные заявления провоцируют эскалацию напряженности в Европе и не способствуют нормализации ситуации.

«В ходе встречи обращено внимание на высказывания главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России и передана нота», — сказано в сообщении.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должна продемонстрировать готовность применить ядерное оружие в случае необходимости. По ее словам, Россия якобы «несет угрозу» для партнеров Альянса в странах Балтии.

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