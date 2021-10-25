Актер Дмитрий Певцов заявил, что верит в исправление рэпера Моргенштерна

Шанс на исправление и искупление грехов есть у каждого человека. Об этом в интервью ФАН заявил народный артист России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

На YouTube-канале Ксении Собчак 25 октября вышло интервью с рэпером Алишером Моргенштерном. В течение почти трех часов известный артист рассказывает об усталости от своего скандального образа, намерении уйти из шоу-бизнеса и желании заняться «добрыми делами». Рэпер и журналистка также устроили своеобразное онлайн-соревнование, кто из них «самый главный плохиш Рунета».

Комментируя возможность изменения личности Моргенштерна «в позитивную сторону», Певцов подчеркнул, что он — не личный психиатр рэпера, поэтому не может дать однозначный ответ.

ФАН

«Однако я верю, что любой человек может поменяться к лучшему, — заявил народный артист. — Все зависит от того, кто находится рядом с ним, в какие жизненные обстоятельства ставит его бог, что происходит внутри у самого этого человека».

Собеседник ФАН затруднился ответить, кто из двух героев интервью — Собчак или Моргенштерн — более подходит на роль «главного плохиша Рунета».

«Вы знаете, мне они одинаково неинтересны в этом качестве, — признался парламентарий. — Так что тратить свою внутреннюю энергию на эту ерунду я не буду».

Ранее Дмитрий Певцов рассказал ФАН, с кем и чем он намерен бороться на посту депутата Госдумы.