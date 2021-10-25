Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 18:49
18:47
Шоу-бизнес
Юрий Лоза о получении Орейро гражданства РФ: «В стране стало на одну красивую женщину больше»
18:47
Наука
Физики лаборатории Кавендиша приблизились к доказательству существования новой силы
18:46
Происшествия
Следователи возбудили дело после частичного обрушения дома в Набережных Челнах
18:45
Армия
Минобороны РФ направило дополнительный медотряд в Тульскую область для борьбы с COVID-19
18:44
Политика
Кремль: Путин изложил Джонсону подход РФ к урегулированию конфликта в Донбассе
18:44
Армия
Депутат Швыткин: агрессивные действия НАТО в отношении России могут привести к катастрофе
18:40
Шоу-бизнес
Врачи выписали Сергея Безрукова из больницы после лечения COVID-19
18:40
Политика
Путин по телефону обсудил с Джонсоном отношения России и Великобритании
18:40
Видео
Гигантского питона длиной более шести метров нашли в Доминикане
18:39
Общество
Попова призвала повысить штрафы за нарушение санитарных норм по коронавирусу в России
Все новости

Актер Дмитрий Певцов заявил, что верит в исправление рэпера Моргенштерна
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов заявил, что верит в исправление рэпера Моргенштерна
Федеральное агентство новостей  /  Prt Scr youtube.com - Осторожно: Собчак / Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Шанс на исправление и искупление грехов есть у каждого человека. Об этом в интервью ФАН заявил народный артист России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

На YouTube-канале Ксении Собчак 25 октября вышло интервью с рэпером Алишером Моргенштерном. В течение почти трех часов известный артист рассказывает об усталости от своего скандального образа, намерении уйти из шоу-бизнеса и желании заняться «добрыми делами». Рэпер и журналистка также устроили своеобразное онлайн-соревнование, кто из них «самый главный плохиш Рунета».

Комментируя возможность изменения личности Моргенштерна «в позитивную сторону», Певцов подчеркнул, что он — не личный психиатр рэпера, поэтому не может дать однозначный ответ.

Дмитрий Певцов заявил, что верит в исправление Моргенштерна
ФАН

«Однако я верю, что любой человек может поменяться к лучшему, — заявил народный артист. — Все зависит от того, кто находится рядом с ним, в какие жизненные обстоятельства ставит его бог, что происходит внутри у самого этого человека».

Собеседник ФАН затруднился ответить, кто из двух героев интервью — Собчак или Моргенштерн — более подходит на роль «главного плохиша Рунета».

«Вы знаете, мне они одинаково неинтересны в этом качестве, — признался парламентарий. — Так что тратить свою внутреннюю энергию на эту ерунду я не буду».

Ранее Дмитрий Певцов рассказал ФАН, с кем и чем он намерен бороться на посту депутата Госдумы.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Актер Дмитрий Певцов заявил, что верит в исправление рэпера Моргенштерна
россия собчак певцов шоу-бизнес моргенштерн
Комментировать