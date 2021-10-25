Рэпер Моргенштерн признался, что не боится быть забытым

Москва, 25 октября. Самый популярный российский поп- и рэп-исполнитель Моргенштерн дал интервью на шоу «Осторожно: Собчак». Там певец рассказал о своем отношении к общественному мнению, пишет Teleprogramma.pro.

По словам рэпера, мнение окружающих давно перестало его заботить.

«Раньше я постоянно обижался на то, что люди не понимают великого гения. Я считал, что творю величайшее искусство. Я и сейчас так считаю, но уже не хочу это доказывать. Меня обижало, что люди меня не понимают, но сейчас я знаю, не все думают как я», — признался Алишер.

Порассуждали собеседники и о парадоксе славы артиста. По его мнению, популярность к нему пришла как раз из-за того, что он делает бессмысленные продукты. Рэпер назвал себя популярной пустотой и подчеркнул, что забытым быть не боится.

Стоит напомнить, что Мосгорсудом было принято решение признать Моргенштерна виновным в пропаганде запрещенных веществ. Поводом для этого послужили сразу два видеоклипа рэпера, в которых были найдены причины для обвинительного приговора.

«Желание стать лучшим достигнуто. Я не знаю, что мне делать дальше и чего я хочу. Я карабкался на вершину, постоянно менялся, стал собой. Я не знаю, что дальше будет. Наполняться смыслом я не хочу. Я не хочу быть звездой», — рассказал он.

Моргенштерн признается, что сегодня имеет на руках все нужные ресурсы и может влиять на аудиторию, но пока не знает, как воспользоваться этим правильно. В данный момент рэпер пытается решить для себя этот вопрос.

Кто знает, возможно, свое мнение музыкант изменил не просто так. Ранее сообщалось, что супруга Моргенштерна, предположительно, может быть беременна.