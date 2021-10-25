Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 18:49
18:47
Шоу-бизнес
Юрий Лоза о получении Орейро гражданства РФ: «В стране стало на одну красивую женщину больше»
18:47
Наука
Физики лаборатории Кавендиша приблизились к доказательству существования новой силы
18:46
Происшествия
Следователи возбудили дело после частичного обрушения дома в Набережных Челнах
18:45
Армия
Минобороны РФ направило дополнительный медотряд в Тульскую область для борьбы с COVID-19
18:44
Политика
Кремль: Путин изложил Джонсону подход РФ к урегулированию конфликта в Донбассе
18:44
Армия
Депутат Швыткин: агрессивные действия НАТО в отношении России могут привести к катастрофе
18:40
Шоу-бизнес
Врачи выписали Сергея Безрукова из больницы после лечения COVID-19
18:40
Политика
Путин по телефону обсудил с Джонсоном отношения России и Великобритании
18:40
Видео
Гигантского питона длиной более шести метров нашли в Доминикане
18:39
Общество
Попова призвала повысить штрафы за нарушение санитарных норм по коронавирусу в России
Все новости

Тамара Глоба перечислила знаки зодиака, которые чаще других прививаются от COVID-19

  /   Обновлено: 25 октября 2021 17:36
Общество
Тамара Глоба перечислила знаки зодиака, которые чаще других прививаются от COVID-19
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 25 октября. Известный астролог Тамара Глоба рассказала, какие знаки зодиака чаще других стремятся вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции. Ясновидящая сравнила ситуацию в двух странах — России и США.

В России прививку в основном хотят поставить Стрельцы и Овны, а также Скорпионы. А вот в Штатах активнее вакцинируются Львы и Водолеи.

«Я думаю, что это относится именно к их статистике. Насколько я знаю Львов у нас, они не всегда готовы бежать прививаться, потому что наши Львы больше трусят в этом направлении. Обратите внимание, что у них Скорпионы в аутсайдерах, а у нас как раз Скорпионы идут и активно прививаются. Овны, кстати, тоже», — объяснила Глоба в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Тамара Глоба перечислила знаки зодиака, которые чаще других прививаются от COVID-19
Невские Новости /

Также астролог поделилась прогнозом относительно ситуации с пандемией в России. По ее словам, очередная волна коронавируса в стране захватит ноябрь и начало декабря. А вот в некоторых странах Европы, Юго-Восточной Азии и Среднего Востока пандемия останется на пике до Нового года.

«Я думаю, что еще три волны, где-то три года, которые будут захватывать этот весь процесс коллективной иммунизации, когда будут споры вокруг вакцин и в то же время поиск коллективного решения», — добавила ясновидящая.

Однако после этого границы откроются, а люди смогут свободно перемещаться. Кроме того, Глоба посоветовала в ближайшее время тщательнее следить за своим здоровьем Близнецам, Скорпионам, Стрельцам, Ракам и Водолеям.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Тамара Глоба перечислила знаки зодиака, которые чаще других прививаются от COVID-19
астрология вакцинация знаки зодиака коронавирус
Комментировать