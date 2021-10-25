Тамара Глоба перечислила знаки зодиака, которые чаще других прививаются от COVID-19

Москва, 25 октября. Известный астролог Тамара Глоба рассказала, какие знаки зодиака чаще других стремятся вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции. Ясновидящая сравнила ситуацию в двух странах — России и США.

В России прививку в основном хотят поставить Стрельцы и Овны, а также Скорпионы. А вот в Штатах активнее вакцинируются Львы и Водолеи.

«Я думаю, что это относится именно к их статистике. Насколько я знаю Львов у нас, они не всегда готовы бежать прививаться, потому что наши Львы больше трусят в этом направлении. Обратите внимание, что у них Скорпионы в аутсайдерах, а у нас как раз Скорпионы идут и активно прививаются. Овны, кстати, тоже», — объяснила Глоба в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Также астролог поделилась прогнозом относительно ситуации с пандемией в России. По ее словам, очередная волна коронавируса в стране захватит ноябрь и начало декабря. А вот в некоторых странах Европы, Юго-Восточной Азии и Среднего Востока пандемия останется на пике до Нового года.

«Я думаю, что еще три волны, где-то три года, которые будут захватывать этот весь процесс коллективной иммунизации, когда будут споры вокруг вакцин и в то же время поиск коллективного решения», — добавила ясновидящая.

Однако после этого границы откроются, а люди смогут свободно перемещаться. Кроме того, Глоба посоветовала в ближайшее время тщательнее следить за своим здоровьем Близнецам, Скорпионам, Стрельцам, Ракам и Водолеям.