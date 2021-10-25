Эзотерик Вечерский не увидел в ближайшем будущем завершения кризиса в Европе

Москва, 25 октября. Сложившийся в Европе кризис еще долго не разрешится из-за отсутствия единства среди лидеров ЕС, заявил эзотерик Игорь Вечерский. По словам провидца, ситуация разрешится, когда один человек возьмет на себя ответственность за весь континент.

Лишь волей одного человека Старый Свет сможет нащупать путь выхода из сложившейся ситуации, цитирует Вечерского издание «Слово и Дело». Эзотерик не увидел признаков того, что ЕС сможет собраться с силами и выйти из сложившейся ситуации в ближайшем будущем. Более того, специалист уверен, что в дальнейшем ситуация будет только усугубляться.

«Кризис в Европе не разрешится в ближайшее время. Грядут новые испытания для континента, лишь материальные уступки могут повлиять на сложившуюся ситуацию. Появятся новые трудности, новые обстоятельства, ситуация потребует вмешательства высшего руководства национальных правительств», — считает Вечерский.

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Но дрязги на самом высоком уровне затянутся на неопределенное время. Коллективный Запад замер в ожидании подлинного лидера — человека, который сможет переступить через все противоречия и вывести Европу из затяжной стагнации.

«Все зависит от одного человека, способного принять решение. Поиск новых путей для выхода из положения и готовность к материальным вложениям могут стать эффективным рычагом изменения реальности. Компромиссы и шаги навстречу приведут к наиболее приемлемому результату», — констатировал провидец.

Мрачные пророчества делает не только Игорь Вечерский. Ранее стало известно о пугающем предсказании Матроны Московской. По мнению православной святой, в 2022 году человечество ждет катастрофа, но без большой войны.