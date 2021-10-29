Немецкий правозащитник Мурей раскритиковал прошедшие выборы в бундестаг

ФАН продолжает серию публикаций о современной Германии, автор которых — немецкий правозащитник Гарри Мурей, глава Европейского информационного центра защиты прав человека (European Information Human Rights Center, EIHRC). По словам Мурея, организация, которую он возглавляет, собрала большой массив данных о нарушениях на выборах в бундестаг, а также о притеснениях русскоязычных граждан Германии. Правозащитник критикует прошедшие в Германии выборы. Первую часть можно прочитать здесь.

Global Look Press / stefan zeitz / imago-images.de

Нарушения и притеснения национальных меньшинств. Колонка Гарри Мурея

Вопрос о нарушениях на выборах в бундестаг не такой простой, как кажется. Говорят, эти выборы прошли относительно чисто, хотя у нашей организации есть на этот счет серьезные сомнения. Несмотря на все заверения немецких властей по поводу чистоты прошедших выборов, нарушения все-таки были. Насколько они существенны — вопрос спорный.

Тем не менее знаю, что контроль за соблюдением процедуры был не таким, как должно. Многие помнят сообщения о проблемах на избирательных участках — например, в Берлине. Это и нехватка бюллетеней, и огромные очереди, которые не позволили проголосовать части людей в установленное законом время. Были два не открывшихся вовремя участка в столице Германии. Чтобы люди могли попасть на эти участки, пришлось даже вызвать пожарных. Наша организация знает как минимум об одном участке, где среди голосовавших был несовершеннолетний, можем предъявить доказательства. И так далее и тому подобное. Напомню, в день выборов власти Берлина зачем-то решили провести марафон, что тоже создало проблемы избирателям.

Могу согласиться, что такие нарушения, скорее всего, не оказали существенного влияния на результат. Но даже если считать это несущественным, можно сказать следующее — немецкая избирательная система, имея необходимые возможности и ресурсы, показала серьезные недостатки. Возможно, они не оказали решающего влияния, но оставили неприятный осадок.

Но есть еще некоторые важные моменты, о которых нельзя не упомянуть, говоря о парламентских выборах в Германии.

Global Look Press / Rüdiger Wölk / imago-images.de

Без конституции, без референдума

Так сложилось, что в Германии нет общефедеральной конституции. Вместо этого действует Основной закон для Федеративной Республики Германия (нем. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Grundgesetz, GG), в котором закреплены основы правовой и политической системы страны. Основной закон был принят в 1949 году в качестве временного (это тогда особо подчеркивалось) документа, заменяющего конституцию на территории западных оккупационных зон. Но нет ничего более постоянного, чем временное — основной закон действовал во времена ФРГ, а с 1990 года является главным конституционным документом объединенной Германии.

Многие политические партии и объединения неоднократно требовали проведения референдума для принятия полноценной конституции Германии, чтобы страна, наконец, стала конституционным правовым государством. Однако все эти инициативы не увенчались успехом. Похоже, в появлении полноценной конституции Германии просто никто не заинтересован. А ведь это ущемляет права граждан, права федеральных земель, которые, например, в случае решения Германии выйти из ЕС могут занять другую позицию, и так далее.

Наша организация создала петицию на платформе Change.org с требованием провести первый в истории объединенной Германии референдум по конституции. Граждане имеют право на доступ к прямой демократии, чего они были лишены и в ходе этих выборов.

Отсутствие конституции — по сути, одна из важнейших мин, заложенная под этими выборами.

Но есть и вторая мина.

Global Look Press / stefan zeitz / imago-images.de

Под колпаком спецслужб

Так были ли эти выборы честными, открытыми и демократичными? Вбросов никто не видел, каруселей не наблюдал, серьезных нарушений выявлено не было. Все нормально? В том-то и фокус, что это не так.

Дело в том, что в Германии есть вполне определенные правила игры или, если хотите, некий социальный договор, о котором знают все. Он распространяется и на партии, которые допущены в бундестаг. Большинство парламентских партий находятся под защитой, а точнее — под патронажем Федерального ведомства по охране конституции Германии. Это спецслужба, подчиняющаяся МВД Германии. В задачи этой спецслужбы входит контрразведывательная деятельность, а также контроль за организациями, угрожающими «свободному и демократическому основному правопорядку» Германии.

Под колпаком этой спецслужбы находятся все оппозиционные партии — и Левые, и Зеленые, и АдГ. Фактически в Германии происходит постоянное вмешательство спецслужб в работу парламента. Понятно, что если под колпаком такие крупные игроки, что же говорить о менее известных и богатых оппозиционных партиях?

Естественно, каждая оппозиционная структура, каждый кандидат от оппозиции проходят обязательное согласование с этой спецслужбой. То есть попадание в бундестаг любой несогласованной политической силы просто невозможно. Как вы понимаете, при такой системе надобности во вбросах просто нет.

Все выборы в Германии изначально были контролируемые. Во времена оккупационных зон за выборным процессом в западной части Германии следили США. Теперь немецкие спецслужбы и сами отлично справляются с этой работой. О какой демократии тут можно вести речь?

Насколько известно нашей организации, партия «Альтернатива для Германии» — это был вынужденный проект спецслужб, чтобы аккумулировать часть протестных голосов. Всем было ясно, что рано или поздно в бундестаг должна была попасть партия, представляющая людей с достаточно радикальными взглядами. Немецкие спецслужбы просто сделали опережающий шаг. Так появилась АдГ, которая заняла эту нишу. По информации нашей организации, эта партия полностью под контролем властей, поэтому она и имеет возможность заседать в парламенте. Все неконтролируемые спецслужбами политические силы остались за дверями бундестага.

Но и это еще не все. В следующей части моих заметок о выборах в Германии обещаю читателям сюрприз.

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