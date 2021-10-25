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Правозащитник Азиз Сайибов: Притока трудовых мигрантов сейчас нет — люди взяли паузу
Общество
Правозащитник Азиз Сайибов: Притока трудовых мигрантов сейчас нет — люди взяли паузу
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Информация о том, что для 158 тысяч граждан Узбекистана объявлена миграционная амнистия, появилась еще в середине октября. И трудовые мигранты, и российские компании с энтузиазмом отнеслись к этой новости — дефицит рабочих рук чувствуется уже давно. Однако эпидемиологическая ситуация сейчас ухудшилась настолько, что российские регионы один за другим вводят ограничения на работу предприятий общепита, торговли, сферы услуг и досуга.

Как рассказал ФАН учредитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Мадад», правозащитник Азиз Сайибов, притока трудовых мигрантов в Россию из Узбекистана сейчас нет — люди взяли паузу. И причины весьма прозаичны — они боятся введения полного локдауна и отсутствия работы.

«Люди, которые приехали недавно и успели легализоваться, остаются работать, чтобы хоть как-то отбить деньги, потраченные на дорогу и документы. Но многие все же возвращаются. Они видят, что вводятся ограничения и боятся повторения ситуации прошлого года, когда закрылось очень много фирм и была нехватка работы. Те, кто не успел оформить документы, просто уезжают домой. Особого притока трудовых мигрантов сейчас нет — люди взяли паузу», — сказал Сайибов.

При этом он добавил, что 80% мигрантов, прибывающих на территорию России из Узбекистана, уже вакцинированы. В республике действует специальная программа для трудовых мигрантов, поэтому у большинства из них есть QR-коды. К этому вопросу сейчас все подходят очень ответственно, понимая, что вакцинация — это не только вопрос безопасности, но и допуска в те или иные учреждения.

Правозащитник Азиз Сайибов: Притока трудовых мигрантов сейчас нет — люди взяли паузу
Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

По словам правозащитника, непростая ситуация сложилась с проверками и рейдами, количество которых в последнюю неделю значительно участилось.

«Людей забирают в отделения для выяснения обстоятельств, не разбираясь, в порядке у них документы или нет. А пока разбираются, люди ждут, сутками сидят в отделениях», — высказался правозащитник.

Это, по его мнению, тоже вызывает настороженность среди трудовых мигрантов.

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мигранты сайибов мадад
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