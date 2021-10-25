Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 18:48
18:47
Шоу-бизнес
Юрий Лоза о получении Орейро гражданства РФ: «В стране стало на одну красивую женщину больше»
18:47
Наука
Физики лаборатории Кавендиша приблизились к доказательству существования новой силы
18:46
Происшествия
Следователи возбудили дело после частичного обрушения дома в Набережных Челнах
18:45
Армия
Минобороны РФ направило дополнительный медотряд в Тульскую область для борьбы с COVID-19
18:44
Политика
Кремль: Путин изложил Джонсону подход РФ к урегулированию конфликта в Донбассе
18:44
Армия
Депутат Швыткин: агрессивные действия НАТО в отношении России могут привести к катастрофе
18:40
Шоу-бизнес
Врачи выписали Сергея Безрукова из больницы после лечения COVID-19
18:40
Политика
Путин по телефону обсудил с Джонсоном отношения России и Великобритании
18:40
Видео
Гигантского питона длиной более шести метров нашли в Доминикане
18:39
Общество
Попова призвала повысить штрафы за нарушение санитарных норм по коронавирусу в России
Все новости

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Женский голос Арктики»

  /   Обновлено: 25 октября 2021 17:32
Общество
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Женский голос Арктики»
prt scr femarctic.ru

Санкт-Петербург, 25 октября. Северные регионы России открыли кастинг среди исполнительниц в рамках медиапроекта «Женский голос Арктики». Организаторы рассказали, кто может побороться за победу в музыкальном конкурсе.

Фестиваль «Женский голос Арктики» стартовал в рамках проекта по привлечению внимания к проблемам, актуальным для женщин из северных регионов. Организаторы надеются, что конкурс позволит сохранить культурные традиции при помощи медиатехнологий.

Прием заявок пройдет до 10 ноября. Каждая участница в возрасте от 18 до 40 лет должна прислать анкету, фото и эссе о себе. Кроме того, исполнительницам предстоит записать видеопослание на тему «Почему именно я должна принять участие в этом проекте?». Организаторы отметили, что эссе участниц могут послужить вдохновением для аудитории.

«Наш медиапроект призван стать площадкой для обсуждения самых важных тем, которые тревожат женщин Севера в 20-х годах XXI века. Опубликованные на портале эссе и видеоблоги станут источником вдохновения для молодежи, возродят интерес к традициям предков, смогут вдохновить на поиск новых путей самореализации», — объяснили организаторы.

Всего семь участниц пройдут отбор в шорт-лист фестиваля. Из них будут отобраны три победительницы — зрители определят лидеров путем голосования.

В Сети появились новости о предстоящем конкурсе «Евровидение» 2022 года. Итальянский город Турин примет международный фестиваль на своей площадке.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Женский голос Арктики»
конкурс кастинг женский голос арктики
Комментировать