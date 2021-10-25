Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Женский голос Арктики»

Санкт-Петербург, 25 октября. Северные регионы России открыли кастинг среди исполнительниц в рамках медиапроекта «Женский голос Арктики». Организаторы рассказали, кто может побороться за победу в музыкальном конкурсе.

Фестиваль «Женский голос Арктики» стартовал в рамках проекта по привлечению внимания к проблемам, актуальным для женщин из северных регионов. Организаторы надеются, что конкурс позволит сохранить культурные традиции при помощи медиатехнологий.

Прием заявок пройдет до 10 ноября. Каждая участница в возрасте от 18 до 40 лет должна прислать анкету, фото и эссе о себе. Кроме того, исполнительницам предстоит записать видеопослание на тему «Почему именно я должна принять участие в этом проекте?». Организаторы отметили, что эссе участниц могут послужить вдохновением для аудитории.

«Наш медиапроект призван стать площадкой для обсуждения самых важных тем, которые тревожат женщин Севера в 20-х годах XXI века. Опубликованные на портале эссе и видеоблоги станут источником вдохновения для молодежи, возродят интерес к традициям предков, смогут вдохновить на поиск новых путей самореализации», — объяснили организаторы.

Всего семь участниц пройдут отбор в шорт-лист фестиваля. Из них будут отобраны три победительницы — зрители определят лидеров путем голосования.

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