Простые американцы объединяются в ополчение и защищают южную границу от мигрантов

За последний год зарегистрировано почти два миллиона случаев нелегального пересечения южной границы США, что является рекордным показателем за всю историю страны.

Руководитель группы ополченцев «Патриоты за Америку» Сэмюэл Холл и его команда уже привычными движениями грузят оружие в пикап и отправляются в сторону проволочной границы штата. По пути боец рассказывает, что использовать ружья по своему прямому назначению они не будут. Устрашающие элементы нужны им для того, чтобы отпугнуть беженцев и направить беспризорную толпу в сторону правоохранительных сил.

«Мы видели, как люди прыгали в поезд и прятались между вагонами, мы снова прогнали их, просто чтобы сдерживать перемещение. Не задерживать или производить какие-либо аресты, а просто для того, чтобы помочь департаменту общественной безопасности и шерифу округа. Мы пытаемся направить их в определенную область, где департамент или шериф могут забрать их, страна может их забрать. Именно так мы и работаем с правоохранительными органами», — объясняет руководитель группы ополченцев.

У мигрантов есть излюбленные лазейки, используя которые, они пробираются на территорию Соединенных Штатов. В задачу ополченцев входит обнаружение таких «кроличьих нор» и постоянное их патрулирование. Дружинники рассказывают, что нелегалы действуют по определенному расписанию, используя темноту ночи, как прикрытие.

«Итак, вот этот забор, вы видите, где он немного изогнут — прямо здесь они пройдут. Я покажу вам, куда именно они пойдут, где они будут ждать под мостом наступления ночи. Видите, эти деревянные блоки? Там и потом здесь они просто, как бы прячутся и ждут, когда наступит ночь», — объясняет Сэмюэл Холл.

Организация «Патриоты за Америку» состоит полностью из добровольцев и не финансируется государством. Необходимую амуницию и оружие они приносят из дома или покупают самостоятельно. Жители Штатов оказывают посильную поддержку ополченцам, жертвуя им деньги через специальное приложение.