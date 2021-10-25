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Простые американцы объединяются в ополчение и защищают южную границу от мигрантов
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За последний год зарегистрировано почти два миллиона случаев нелегального пересечения южной границы США, что является рекордным показателем за всю историю страны.

Руководитель группы ополченцев «Патриоты за Америку» Сэмюэл Холл и его команда уже привычными движениями грузят оружие в пикап и отправляются в сторону проволочной границы штата. По пути боец рассказывает, что использовать ружья по своему прямому назначению они не будут. Устрашающие элементы нужны им для того, чтобы отпугнуть беженцев и направить беспризорную толпу в сторону правоохранительных сил.

«Мы видели, как люди прыгали в поезд и прятались между вагонами, мы снова прогнали их, просто чтобы сдерживать перемещение. Не задерживать или производить какие-либо аресты, а просто для того, чтобы помочь департаменту общественной безопасности и шерифу округа. Мы пытаемся направить их в определенную область, где департамент или шериф могут забрать их, страна может их забрать. Именно так мы и работаем с правоохранительными органами», — объясняет руководитель группы ополченцев.

У мигрантов есть излюбленные лазейки, используя которые, они пробираются на территорию Соединенных Штатов. В задачу ополченцев входит обнаружение таких «кроличьих нор» и постоянное их патрулирование. Дружинники рассказывают, что нелегалы действуют по определенному расписанию, используя темноту ночи, как прикрытие.

«Итак, вот этот забор, вы видите, где он немного изогнут — прямо здесь они пройдут. Я покажу вам, куда именно они пойдут, где они будут ждать под мостом наступления ночи. Видите, эти деревянные блоки? Там и потом здесь они просто, как бы прячутся и ждут, когда наступит ночь», — объясняет Сэмюэл Холл.

Организация «Патриоты за Америку» состоит полностью из добровольцев и не финансируется государством. Необходимую амуницию и оружие они приносят из дома или покупают самостоятельно. Жители Штатов оказывают посильную поддержку ополченцам, жертвуя им деньги через специальное приложение.

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