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Экс-супруг Риты Дакоты Влад Соколовский во второй раз станет отцом

  /   Обновлено: 25 октября 2021 17:21
Шоу-бизнес
Экс-супруг Риты Дакоты Влад Соколовский во второй раз станет отцом
instagram.com  /  @vs20

Москва, 25 октября. Популярный российский исполнитель Влад Соколов во второй раз станет отцом. Мама ребенка - его возлюбленная Ангелина Суркова. Певица уже на первых месяцах срока.

Для модели ребенок станет первым, а для Соколовского, который воспитывает совместную дочь с певицей Ритой Дакотой, — вторым. О радостной новости артисты сообщили поклонникам в своих Instagram-аккаунтах. На фотографиях пара позирует в обнимку, на некоторых видно, что живот Сурковой заметно округлился. Соколовский считает, что впереди пару ждет сказочное время.

«Мы ждем малыша. Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая. Я рядом!» — подписал публикацию экс-солист группы БИС.

Под постом в соцсети появилось огромное количество комментарием. Поклонники артиста безумно рады за него и желают ему не потерять во второй раз семью. Многие уверены, что в скором времени на свет появится еще одно «голубоглазое чудо».

Соколовский и Суркова начали встречаться в 2019 году спустя почти год после развода с Дакотой. Поклонники были уверены, что артисты сыграют красивую свадьбу, однако в конце 2020 года они неожиданно расстались. Что послужило причиной такого разрыва — неизвестно.

Ранее стало известно, что помогло участнику «Фабрики звезд — 7» вернуть расположение любимой. Он признался, что для сохранения отношений нужно слушать друг друга и взращивать взаимопонимание.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-супруг Риты Дакоты Влад Соколовский во второй раз станет отцом
соколовский дакота суркова
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