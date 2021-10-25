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Во Владимире пройдет всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии
Общество
Во Владимире пройдет всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Владимир, 25 октября. НКО «Фонд энергосбережения и экологической безопасности Владимирской области» проведет фестиваль #ВместеЯрче. Партнерами фестиваля выступили ведущие предприятия топливно-энергетического комплекса Владимирской области, предприятия-изготовители энергосберегающего и энергоэффективного оборудования, а также некоммерческие организации, занимающиеся вопросами энергосбережения и экологии, сообщают «Владимирские ведомости».

В рамках фестиваля до конца ноября во Владимире пройдет серия мероприятий для студентов и школьников. Будет организован детский праздник энергобезопасности, пройдут творческие конкурсы, тематические викторины, экскурсии на предприятия энергетики и производственные площадки заводов-изготовителей энергосберегающего оборудования. Пройдут тематические беседы по вопросам энергосбережения, электробезопасности и экологии, культурные и развлекательные мероприятия. В парке Владимирского государственного университета будет высажена новая аллея.

Ранее ФАН приводил мнение эколога Андрея Артова о проблемах в Крыму. Он считает застройку прибрежной зоны опасной для экологии полуострова.

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Все новости / Общество / Во Владимире пройдет всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии
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