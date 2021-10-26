Немецкий правозащитник Мурей о ситуации в Германии: «Русским здесь не место»

ФАН представляет серию материалов о современной Германии. Автор — живущий в ФРГ юрист, правозащитник Гарри Мурей, глава Европейского информационного центра защиты прав человека (European Information Human Rights Center, EIHRC). По мнению Мурея, общая ситуация в Германии такова, что все больше русскоязычных граждан этой страны начинают задумываться об отъезде. «Русским здесь не место», — с горечью констатирует немецкий правозащитник.

Первая серия авторских колонок Мурея посвящена недавно состоявшимся выборам в германский парламент — бундестаг.

Global Look Press / Rüdiger Wölk / imago-images.de

«Русские без права голоса». Колонка Гарри Мурея об итогах выборов в Германии

Как вы знаете, недавно в Германии состоялись 20-е по счету выборы в федеральное собрание (бундестаг). Согласно предварительным результатам, эти выборы стали провальными для консерваторов, лицом которых является завершающая свою политическую карьеру канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Предварительные данные таковы.

Первое место заняла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 25,7%, 206 мест.

На втором месте консервативный блок «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) — 24,1%, 196 мест.

Третьи — Союз 90/Зеленые — 14,8 %, 118 мест.

Затем: оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 10,3%, 83 места; Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%, 92 места; Левая партия — 4,9%, 39 мест.

Завершает список прошедших в бундестаг партий Союз южношлезвигских избирателей — 1 место (они освобождены от пятипроцентного барьера как партия датского и фризского меньшинств). К этой партии я еще вернусь особо.

Остальные партии (набравшие менее 5% голосов) — 8,7%. Это более четырех миллионов голосов избирателей, в том числе русскоязычных, интересы которых не будут представлены в парламенте.

Прошедшие выборы, несмотря на достаточно хорошие отзывы, у нас, правозащитников, вызывают серьезные претензии. Наша организация проанализировала итоги выборов, и я готов поделиться с читателями ФАН своим видением политической ситуации, сложившейся в Германии.

Недемократичные, неправовые

Немецкие СМИ называют выборы в бундестаг 2021 года открытыми, демократичными, правовыми. Так ли это? На мой взгляд, нет. Постараюсь объяснить почему.

Начнем с того, что немецкий аналог Центризбиркома допустил к выборам всего около 50 партий, а заявки были поданы от почти 90 партий и объединений. Как видим, более трети партий доступа к выборам не получили. Это довольно существенно. На обжалование отказа давали всего четыре дня — как вы понимаете, этого было явно недостаточно. Назвать такой подход демократическим мне лично сложно.

Но не это главная причина, почему правозащитники считают эти выборы недемократичными и неправовыми.

Global Look Press / Patrick Scheiber / imago-images.de

Выборы без закона

Многих удивит, но до недавнего времени, как минимум до 2013 года, Германия вообще не имела нормального законодательства, касающегося федеральных выборов. Фактически все выборы, которые проходили в ФРГ за последние полвека, не имели достаточной легитимности. Несмотря на это, выборы регулярно проводились, законы в Германии принимались.

При этом нужно отметить, что правовая основа всех принятых бундестагом за последние 70 лет законодательных актов, с точки зрения правозащитников, весьма сомнительна. Все это происходило и уже в то время, когда страну возглавила Ангела Меркель. И только после серьезной критики и многочисленных замечаний со стороны международных организаций в 2013 году в Германии все-таки был принят закон о выборах. Однако насколько этот закон соответствует принципам демократии и равенства всех избирателей — большой вопрос, к обсуждению которого еще вернусь.

Миллионы без права голоса

Глубокую обеспокоенность у правозащитников вызывает серьезная проблема, связанная с прошедшими выборами: более четырех миллионов немецких избирателей остались без своих представителей в парламенте. Почти 9% голосов фактически были выброшены в мусорное ведро. Это голоса тех, чьи представители не прошли в бундестаг, поскольку их партии не преодолели пятипроцентный барьер, но при этом за них проголосовало значительное количество избирателей. Для Германии четыре миллиона не представленных в парламенте граждан — это весьма существенно. И, конечно, это серьезный удар по демократии.

Кто добрался до дебатов

В любом демократическом обществе в ходе предвыборной кампании должны проходить дебаты, их необходимо вести на различных платформах. Но в Германии с этим все довольно сложно. Мы в основном видели в ходе дебатов «тяжеловесов» — ХДС/ХСС, СДПГ, Зеленых. Остальные кандидаты ни на телевидении, ни на радио представлены практически не были. Это разве демократия? По моему мнению, нет.

Германия не США, где вся борьба идет между двумя основными партиями. У нас политическая картина гораздо более пестрая, и с этим необходимо считаться. Однако на прошедших выборах правозащитники этого не увидели.

Это говорит о серьезных проблемах и о несовершенстве нашей политической системы.

Если сравнивать с выборами в России, там тоже есть пятипроцентный барьер, который надо преодолеть, чтобы попасть в Госдуму, но в дебатах-то все партии могли участвовать на равных условиях. Всем предоставлялось одинаковое время в СМИ, трибуна и возможность вступления.

На мой взгляд, одними из наиболее пострадавших в ходе этих выборов оказались русскоязычные граждане Германии, представители которых были фактически отсечены еще на дальних подходах. Подробнее об этом мы поговорим в следующей колонке.

Обращаем внимание читателей: данный материал является авторской колонкой, мнение колумниста является его личной позицией, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.