Судан без влияния Запада: главнокомандующий армией обозначил новые цели страны

Хартум, 25 октября. Главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в ходе трансляции по национальному телевидению детально разъяснил действия армии и поделился видением будущего страны.

Утром в понедельник военные сначала поместили премьера Абдаллу Хамдока под домашний арест, а потом увезли в неизвестном направлении. Кроме того, задержали глав ведомств и других чиновников переходной власти.

Аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение в Судане, распустил Суверенный совет, гражданское правительство и «Комитет по демонтажу режима 30 июня 1989 и возвращению средств в государственную казну», уволил региональных губернаторов, а также приостановил действие семи статей проекта Конституционной декларации от 2019 года.

По его словам, переходный период считался легитимным, пока основывался на сбалансированных решениях армии и гражданских партнеров. Однако именно ссоры и недопонимания между политическими партиями побудили военных вмешаться в угрожающий национальной безопасности процесс.

Страна совершит демократический переход под контролем армии, которая подготовит Судан к запланированным на 2023 год выборам.

Военные привлекут молодежь, чтобы сформировать новый парламент и правительство. Также Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил приверженность Джубинскому мирному соглашению, подписанному 6 октября между переходными властями и Суданским революционным фронтом (СРФ).

По его мнению, у местных жителей сохранились исторические региональные обиды, которые требуют совместной работы для достижения прочных и постоянных решений, поэтому армия не отклонится от целей, изложенных в 8 статей проекта Конституционной декларации.

При этом главнокомандующий армией отверг западное вмешательство во внутренние дела страны. В ответ посольство США в Хартуме призвало все стороны, которые, по мнению Вашингтона, нарушают переходный процесс, уйти в отставку.

We call on all actors who are disrupting Sudan's transition to stand down, and allow the civilian-led transitional government to continue its important work to achieve the goals of the revolution. (2/2)