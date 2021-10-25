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Судан без влияния Запада: главнокомандующий армией обозначил новые цели страны
Весь мир
Судан без влияния Запада: главнокомандующий армией обозначил новые цели страны
Global Look Press  /  Mohamed Khidir/Xinhua

Хартум, 25 октября. Главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан в ходе трансляции по национальному телевидению детально разъяснил действия армии и поделился видением будущего страны.

Утром в понедельник военные сначала поместили премьера Абдаллу Хамдока под домашний арест, а потом увезли в неизвестном направлении. Кроме того, задержали глав ведомств и других чиновников переходной власти.

Аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение в Судане, распустил Суверенный совет, гражданское правительство и «Комитет по демонтажу режима 30 июня 1989 и возвращению средств в государственную казну», уволил региональных губернаторов, а также приостановил действие семи статей проекта Конституционной декларации от 2019 года.

По его словам, переходный период считался легитимным, пока основывался на сбалансированных решениях армии и гражданских партнеров. Однако именно ссоры и недопонимания между политическими партиями побудили военных вмешаться в угрожающий национальной безопасности процесс.

Страна совершит демократический переход под контролем армии, которая подготовит Судан к запланированным на 2023 год выборам.

«Разногласия между политиками, амбиции и подстрекательства к хаосу побудили нас двигаться и делать то, что сохранит страну. Ни одна партия или объединение не навяжет собственную ориентацию Судану», — подчеркнул главнокомандующий армией.

Военные привлекут молодежь, чтобы сформировать новый парламент и правительство. Также Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил приверженность Джубинскому мирному соглашению, подписанному 6 октября между переходными властями и Суданским революционным фронтом (СРФ).

По его мнению, у местных жителей сохранились исторические региональные обиды, которые требуют совместной работы для достижения прочных и постоянных решений, поэтому армия не отклонится от целей, изложенных в 8 статей проекта Конституционной декларации.

«Мы все будем работать над улучшением жизни людей, обеспечением безопасности и спокойствия, а также созданием условий для работы партий, чтобы достичь даты выборов», — добавил он.

При этом главнокомандующий армией отверг западное вмешательство во внутренние дела страны. В ответ посольство США в Хартуме призвало все стороны, которые, по мнению Вашингтона, нарушают переходный процесс, уйти в отставку.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей назвал переворот следствием вмешательства Соединенных Штатов в дела Судана. По результатам соцопроса ФЗНЦ, 65,1% респондентов отметили, что жизнь после революции 2019 года ухудшилась, а работу правительства Абдаллы Хамдока сравнили с провалом.

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