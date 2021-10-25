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Уникальную систему защиты вертолетов от левого вращения создадут в России в 2022 году

  /   Обновлено: 25 октября 2021 17:15
Армия
Уникальную систему защиты вертолетов от левого вращения создадут в России в 2022 году
Пресс-служба ЗВО

Москва, 25 октября. Систему раннего предупреждения возникновения левого вращения на вертолетах, которое часто приводит к авариям, разработают в России в 2022 году.

В сообщении пресс-службы АО «Навигатор» говорится, что уникальная российская разработка будет сообщать летчику, когда он заходит за ограничения, предписанные летным протоколом, а также допускает нарушения, которые могут спровоцировать левое вращение.

«Самопроизвольное левое вращение вертолетов одновинтовой (классической) схемы с рулевым винтом наблюдается в основном на этапах висения, взлета и посадки, при поступательном полете на малых скоростях, в режиме осевого обтекания несущего винта», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, левое вращение является одной из самых частых причин авиационных происшествий, которые заканчиваются катастрофой. Подобные инциденты нередко приводят к гибели экипажа и потере воздушного судна.

Ранее в Сети появились кадры первого полета нового российского вертолета Ми-8АМТШ-ВН. Эта винтокрылая машина была разработана для спецподразделений силовых структур.

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вертолет авария система предупреждения
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