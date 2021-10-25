Директор Института РУССТРАТ Елена Панина: Кризис в Судане стал следствием его прозападного курса

Политический кризис в Судане стал следствием прозападного курса Хартума и шоковых реформ по лекалам МВФ, высказала свою позицию директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина.

Резкое обострение ситуации в Судане стало следствием прозападного курса переходного правительства этой африканской страны. Запад навязал Хартуму чуждые стереотипы демократизации и шоковые экономические реформы, которые и привели к нынешнему политическому кризису.

За два дня до сегодняшних событий в Судан наведался спецпосланник США по странам Африканского Рога Джеффри Фелтман. В конце сентября он также приезжал в Хартум. Фелтман потребовал от главы Суверенного совета Судана, генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана поскорее договориться с гражданскими лицами о дате передачи совета под их контроль. А от премьер-министра Абдаллы Хамдока — чтобы он продолжил либеральные экономические реформы, иначе Хартуму не видать финансовой помощи со стороны США.

Что это за реформы, мы прекрасно знаем: их подготовили для Хартума консультанты из МВФ и Всемирного банка. В обмен на смягчение многомиллиардного долгового бремени они склонили новые власти Судана к шоковой либерализации, и в 2020 году правительство Хамдока пошло на это. Всего за год оно ввергло страну в настоящую социально-экономическую катастрофу. Отмена субсидий, девальвация суданского фунта, зашкаливающая инфляция и повальная безработица привели к обнищанию населения и резкому всплеску недовольства. Экономические реформы сопровождались неадекватными требованиями о демократизации суданского социума.

Федеральное агентство новостей /

Это живо напомнило провальные попытки США насадить демократию в Афганистане. Вашингтон вновь проявил полное пренебрежение к реалиям традиционного общества, на этот раз суданского. Все это не могло не привести к полноценному политическому кризису, развязку которого мы и наблюдаем сегодня. Так Судан разделил участь многих стран мира, угодивших под американский каток.

Конечная цель Вашингтона — перераспределение лакомых кусков суданской собственности в интересах западного и, прежде всего, американского капитала. А также недопущение реализации в регионе геополитических устремлений других мировых игроков, главным образом России и Китая.

Российские интересы в Судане концентрируются вокруг строительства объекта ВМФ РФ в Порт-Судане, который мог стать нашим плацдармом на Красном море. Но переходные власти в Хартуме всячески тормозили начало строительства, явно не без влияния США. Кроме того, российские частные компании хотели бы выйти на перспективный энергетический рынок Судана. Предварительные планы сотрудничества в этой сфере были озвучены сторонами в середине октября на прошедшей в Москве «Российской энергетической неделе».

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Однако следование проамериканскому курсу не оставляет Хартуму пространства для маневра: западные консультанты при правительстве Хамдока вряд ли позволили бы ему заключить важные сделки с россиянами.

События в Судане еще раз показали, чем для нищей страны может закончиться бездумное следование указаниям западных консультантов. Кризисы, подобные нынешнему, будут продолжаться там до тех пор, пока к власти не придут здоровые силы, заинтересованные в суверенизации страны и избавлении от иностранного диктата. Но для этого судьбу Судана должен решать сам Судан, а не Запад.

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