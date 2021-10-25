Актер Алек Болдуин встретился с родными убитой им оператора Галины Хатчинс

Лос-Анджелес, 25 октября. Известный голливудский актер Алек Болдуин поддерживает связь с родными оператора Галины Хатчинс, которая умерла в результате несчастного случая на съемочной площадке фильма «Ржавчина».

Папарацци заметили артиста вместе с мужем Галины Мэттью Хатчинсон и их девятилетним сыном Андросом. На одной из фотографий Болдуин обнимает вдовца, а неподалеку от них стоит мальчик. Судя по снимкам, родные покойной не держат зла на голливудского актера. Кадры опубликованы на сайте британского издания Daily Mail.

Пользователи соцсетей отмечают, что Болдуин выглядит опустошенным, несмотря на то, что его вины в трагедии нет. Согласно информации издания People, после рокового выстрела, актер приостановил все свои проекты, а в первые часы — был опустошен и не мог сдержать эмоций.

Трагический инцидент произошел 21 октября на съемках голливудского вестерна «Ржавчина». Во время работы в кадре артист выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в результате несчастного случая оператор Галина Хатчинс получила серьезное ранение. Ее экстренно госпитализировали в ближайшую больницу, однако медикам не удалось сотворить чудо и кинематографист умерла. Кроме того, ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуса, которого смогли спасти.

Ранее стали известны новые подробности убийства оператора. Сообщается, что некоторые члены съемочной команды любили стрелять по мишени боевыми патронами из оружия Болдуина. Плюс на площадке работала неквалифицированный оружейник.