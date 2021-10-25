Вице-президент Федерации электронного спорта Зарубин оценил влияние киберспорта на подростков

Санкт-Петербург, 25 октября. Представитель федерации киберспорта Георгий Зарубин рассказал об отличиях гейминга от игрового спорта и объяснил, могут ли российские киберспортсмены подать пример подросткам.

Победа команды Team Spirit в турнире The International оказалась историческим событием для российских киберспортсменов. На этом фоне компьютерные игры все чаще обвиняют в негативном влиянии на детей.

Медиагруппа «Патриот» пригасила эксперта для обсуждения итогов чемпионата п Dota-2 и развитии электронного спорта. Спикером выступил вице-президент Федерации киберспорта Георгий Зарубин. Эксперт ответил на один из самых острых вопросов: какой пример Team Spirit подает школьникам.

«Наша организация уже давно занимается просвещением граждан касаемо аспектов киберспорта. Основной наш тезис: почему киберспорт не так опасен, как считается. Во-первых, у нас не различают киберспорт и гейминг. Гейминг — это почти бесконтрольное потребление игрового продукта, нахождение в сети 12-15 часов в Сети. Это похоже на зависимость», — подчеркнул эксперт.

Зарубин также прокомментировал попытки связать жестокое поведение среди подростков с игровыми шутерами. Эксперт отметил: риторика внутри игры не соотносится с риторикой защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью. Однако внутриигровая информация не навредит пользователям при должном подходе и соблюдении возрастных ограничений.

На этом фоне Зарубин уверен: победа россиян может подтолкнуть к более глубокому изучению киберспорта, который имеет шансы получить тот же престиж, что и традиционные виды спорта. Полная запись трансляции доступна на странице Медиагруппы «Патриот» во «ВКонтакте».

Зарубин также высказался о резонансе вокруг победы Team Spirit. Эксперт уверен, что команда приблизила признание киберспорта на мировой арене.