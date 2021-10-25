Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 17:20
17:20
Общество
Политик Онищенко предложил метод борьбы с мошенничеством при вакцинации от COVID-19
17:18
Экономика
Средний размер пенсии в Волгоградской области достиг почти 15 тысяч рублей
17:17
Общество
Мест в поликлинике нет на месяц вперед: крымчане едут в соседние города ради вакцины
17:17
Общество
Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который тонул в ледяной воде Москва-реки
17:15
Армия
Уникальную систему защиты вертолетов от левого вращения создадут в России в 2022 году
17:15
Общество
ZERO10 представил приложение для виртуальной примерки одежды молодых дизайнеров
17:15
Общество
Диетолог Елена Соломатина перечислила запрещенные людям с сердечными болезнями продукты
17:15
Происшествия
Ураган оставил без света тысячи домов и предприятий на Западном побережье США
17:15
Общество
Актер Алек Болдуин встретился с родными убитой им оператора Галины Хатчинс
17:14
Общество
Попова призвала россиян не считать нерабочие дни в России локдауном
Все новости

Вице-президент Федерации электронного спорта Зарубин оценил влияние киберспорта на подростков
Спорт
Вице-президент Федерации электронного спорта Зарубин оценил влияние киберспорта на подростков
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 25 октября. Представитель федерации киберспорта Георгий Зарубин рассказал об отличиях гейминга от игрового спорта и объяснил, могут ли российские киберспортсмены подать пример подросткам.

Победа команды Team Spirit в турнире The International оказалась историческим событием для российских киберспортсменов. На этом фоне компьютерные игры все чаще обвиняют в негативном влиянии на детей.

Медиагруппа «Патриот» пригасила эксперта для обсуждения итогов чемпионата п Dota-2 и развитии электронного спорта. Спикером выступил вице-президент Федерации киберспорта Георгий Зарубин. Эксперт ответил на один из самых острых вопросов: какой пример Team Spirit подает школьникам.

«Наша организация уже давно занимается просвещением граждан касаемо аспектов киберспорта. Основной наш тезис: почему киберспорт не так опасен, как считается. Во-первых, у нас не различают киберспорт и гейминг. Гейминг — это почти бесконтрольное потребление игрового продукта, нахождение в сети 12-15 часов в Сети. Это похоже на зависимость», — подчеркнул эксперт.

Зарубин также прокомментировал попытки связать жестокое поведение среди подростков с игровыми шутерами. Эксперт отметил: риторика внутри игры не соотносится с риторикой защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью. Однако внутриигровая информация не навредит пользователям при должном подходе и соблюдении возрастных ограничений.

На этом фоне Зарубин уверен: победа россиян может подтолкнуть к более глубокому изучению киберспорта, который имеет шансы получить тот же престиж, что и традиционные виды спорта. Полная запись трансляции доступна на странице Медиагруппы «Патриот» во «ВКонтакте».

Зарубин также высказался о резонансе вокруг победы Team Spirit. Эксперт уверен, что команда приблизила признание киберспорта на мировой арене.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Вице-президент Федерации электронного спорта Зарубин оценил влияние киберспорта на подростков
зарубин киберспорт team spirit
Комментировать