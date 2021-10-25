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Опубликованы зрелищные кадры посадки вертолетов Ка-29 на палубу корабля ВМФ РФ «Иван Грен»

  /   Обновлено: 25 октября 2021 17:00
Армия
Опубликованы зрелищные кадры посадки вертолетов Ка-29 на палубу корабля ВМФ РФ «Иван Грен»
wikipedia.org  /  Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Североморск, 25 октября. Подразделения Северного флота РФ отработали применение палубной авиации с борта корабля на учениях в Баренцевом море.

По имеющимся данным, в маневрах принимали участие большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» проекта 11711 и штурмовые Ка-29 морской авиации. Отмечается, что экипажи вертолетов выполнили более 100 взлетов и посадок. Кадры зрелищных маневров были опубликованы телеканалом «Звезда».

Подчеркивается, что эти винтокрылые машины оказывают огневую поддержку при высадке морской пехоты на берег. Также с их помощью боевые группы российских военнослужащих можно забрасывать в тыл потенциального противника.

Ранее сообщалось, что в соединениях и воинских частях Черноморского флота РФ началась контрольная проверка по итогам летнего периода обучения. Она проходит под руководством командующего ЧФ Игоря Осипова, передает RT.

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северный флот авиация иван грен
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