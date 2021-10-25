Главные новости дня: 25 октября

ФАН публикует дайджест событий 25 октября.

Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах

Сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека после взрыва газовоздушной смеси в жилом доме. Четыре жильца получили травмы, их спасли и передали медикам, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

В Москве пропала актриса Светлана Светличная

СМИ сообщили о пропаже без вести артистки в Москве. Отмечается, что пенсионерки якобы не было дома с 20 октября. Полиция уже объявила 80-летнюю Светличную в розыск. При этом ее близкий друг Иван Николаев заявил ФАН, что актриса просто переехала в другую квартиру.

Взрыв газа с последующим пожаром произошел в частном жилом доме в Махачкале

ЧП с мощным взрывом газа и последующим горением произошло в жилом доме. В результате пострадали три человека, среди которых был младенец.

Подозреваемым в поджоге леса в Анталье россиянам грозит до семи лет тюрьмы

Ранее в Генконсульстве РФ подтвердили информацию о задержании семи россиян. Они заявляют, что не имеют отношения к лесным пожарам и заметили огонь во время прогулки по Ликийской тропе в Анталье.

Двух человек задержали по делу о взрыве на заводе под Рязанью

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек по уголовному делу о взрыве в пороховом цехе в Рязанской области. Следственный комитет направил в Басманный районный суд ходатайство об их аресте.

Рэпер Моргенштерн не понимает, зачем россияне ежегодно отмечают День Победы

Алишер Моргенштерн резко высказался в адрес одного из самых важных праздников в стране. Музыкант не понимает, почему спустя много лет в России продолжают отмечать День Победы. Музыкант дал интервью Ксении Собчак и заявил, что россиянам больше «нечего вспоминать».

Советник Зеленского попытался напугать Россию ракетной программой Украины

Украина разрабатывает собственную ракетную программу, которая якобы может представлять угрозу для России. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента страны Алексей Арестович. По его словам, новое оружие под видом учебных баз может быть направлено на Москву.

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Российские производители круп предупредили о росте цен на гречку и овсянку в ноябре

Рост цен на гречку и овсянку в ноябре текущего года в России может составить 10–20%. Причиной станет увеличение стоимости сырья и материалов для изготовления упаковок. Сеть продуктовых магазинов «Верный» подтвердила получение уведомления и готовится к повышению стоимости круп на 15%.

В Севастополе выставят блокпосты и закроют въезд для некоторых граждан

В период нерабочей недели, с 30 октября по 7 ноября, в Севастополь туристов будут пускать только с QR-кодами. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Антиковидные меры касаются именно приезжающих в город туристов.

Власти Москвы не планируют продлевать режим нерабочих дней

Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. Соответствующий указ был подписан мэром российской столицы Сергеем Собяниным. Глава города подчеркнул, что все принятые властями меры позволят разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания.

Депутаты ГД потребовали от Google корректно отображать на картах Крым и Курильские острова

Москва требует восстановить на YouTube немецкие каналы RT, отобразить на картах Google Крым и Курильские острова как части РФ, а также внести страну в реестр государств, где нельзя ставить под сомнение итоги выборов на площадке YouTube, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.