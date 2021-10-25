InsideOver: новая необычная тактика позволит ВМФ России наносить скрытые удары по ВМС США

Рим, 25 октября. ВМФ России провел необычные учения, в ходе которых была протестирована новая тактика для нанесения скрытых ударов по кораблям ВМС США и НАТО, заявил итальянский военные эксперт Паоло Маури.

В публикации для издания InsideOver аналитик пишет, что недавно российский фрегат «Адмирал Горшков» в ходе маневров наводил на цель береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», которые наносили скрытые удары по военно-морской группировке условного противника. По словам Маури, российские военные применили новую и достаточно необычную тактику, передает «ПолитРоссия».

«Таким образом российские корабли, оставаясь скрытыми, смогут поражать противоборствующие военно-морские группировки с помощью наземных противокорабельных ракетных комплексов», — говорится в публикации.

Отмечается, что береговые батареи получали координаты вражеских кораблей от «Адмирала Горшкова» по зашифрованным каналам связи. После обработки данных ракетные комплексы уничтожали вражеские боевые единицы прицельным огнем.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

«Россия хочет догнать Соединенные Штаты в сфере кроссплатформенной интеграции использования ракетных систем», — добавил автор InsideOver.

Ранее военные эксперты заявили, что Тихоокеанский флот РФ стал гораздо мощнее благодаря появлению в его составе подводной лодки «Магадан». Отмечалось, что до конца 2024 года российский флот получит шесть субмарин проекта 636.3, передает RT.