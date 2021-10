Байден номинировал еврейскую активистку на пост представителя США в Совете ООН по правам человека

Вашингтон, 25 октября. Президент США Джозеф Байден номинировал на должность американского посла в Совете ООН по правам человека активистку Мишель Тейлор. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

President Biden has nominated longtime diplomat Christopher R. Hill to serve as the US ambassador to Serbia.Hill had a long career history in the Balkans. He speaks Serbian, Polish, Macedonian and French.https://t.co/kSRr3gU8yT