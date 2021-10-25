Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 17:19
17:18
Экономика
Средний размер пенсии в Волгоградской области достиг почти 15 тысяч рублей
17:17
Общество
Мест в поликлинике нет на месяц вперед: крымчане едут в соседние города ради вакцины
17:17
Общество
Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который тонул в ледяной воде Москва-реки
17:15
Армия
Уникальную систему защиты вертолетов от левого вращения создадут в России в 2022 году
17:15
Общество
ZERO10 представил приложение для виртуальной примерки одежды молодых дизайнеров
17:15
Общество
Диетолог Елена Соломатина перечислила запрещенные людям с сердечными болезнями продукты
17:15
Происшествия
Ураган оставил без света тысячи домов и предприятий на Западном побережье США
17:15
Общество
Актер Алек Болдуин встретился с родными убитой им оператора Галины Хатчинс
17:14
Общество
Попова призвала россиян не считать нерабочие дни в России локдауном
17:13
Общество
В Белгородской области на строительство госпиталей для больных COVID-19 потратят 5 млрд рублей
Все новости

Байден номинировал еврейскую активистку на пост представителя США в Совете ООН по правам человека
Весь мир
Байден номинировал еврейскую активистку на пост представителя США в Совете ООН по правам человека
un.org  /  Steven Bornholtz / UN Photo

Вашингтон, 25 октября. Президент США Джозеф Байден номинировал на должность американского посла в Совете ООН по правам человека активистку Мишель Тейлор. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

В американском правительстве подчеркнули, что Тейлор долгое время занимала различные должности в правозащитных организациях. Она начала свою карьеру еще при Бараке Обаме, который назначил ее в совет правления Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне.

«Тейлор, чья мать пережила Холокост, была членом Комитета по антисемитизму. Кроме того, в течение почти двух десятилетий она занимала различные должности в школе Северной Каролины в качестве инструктора», — говорится на сайте Белого дома.

Кандидатуру Тейлор должен одобрить Комитет Сената США по международным отношениям и затем полный состав совещательного органа.

Возвращение США

США 14 октября вернулись в Совет ООН по правам человека после того, как покинули орган при Дональде Трампе в 2018 году. Впервые возвращение анонсировал глава Госдепа Энтони Блинкен в феврале этого года. По его мнению, уход «создал вакуум американского лидерства, который использовали авторитарные страны». Во время очередного голосования кандидатуру США поддержали 168 стран, для избрания было необходимо 97 голосов.

Поводом для выхода США из организации в 2018 году стала резолюция СПЧ с критикой политики союзника Штатов — Израиля. Перед этим американцы существенно сократили финансирование ряда проектов ООН.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Байден номинировал еврейскую активистку на пост представителя США в Совете ООН по правам человека
сша оон сенат
Комментировать