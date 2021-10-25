Байден номинировал еврейскую активистку на пост представителя США в Совете ООН по правам человека

Вашингтон, 25 октября. Президент США Джозеф Байден номинировал на должность американского посла в Совете ООН по правам человека активистку Мишель Тейлор. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

President Biden has nominated longtime diplomat Christopher R. Hill to serve as the US ambassador to Serbia.Hill had a long career history in the Balkans. He speaks Serbian, Polish, Macedonian and French.https://t.co/kSRr3gU8yT — Balkan Free Media Initiative (@BalkanFreeMedia) October 18, 2021

В американском правительстве подчеркнули, что Тейлор долгое время занимала различные должности в правозащитных организациях. Она начала свою карьеру еще при Бараке Обаме, который назначил ее в совет правления Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне.

«Тейлор, чья мать пережила Холокост, была членом Комитета по антисемитизму. Кроме того, в течение почти двух десятилетий она занимала различные должности в школе Северной Каролины в качестве инструктора», — говорится на сайте Белого дома.

Кандидатуру Тейлор должен одобрить Комитет Сената США по международным отношениям и затем полный состав совещательного органа.

Возвращение США

США 14 октября вернулись в Совет ООН по правам человека после того, как покинули орган при Дональде Трампе в 2018 году. Впервые возвращение анонсировал глава Госдепа Энтони Блинкен в феврале этого года. По его мнению, уход «создал вакуум американского лидерства, который использовали авторитарные страны». Во время очередного голосования кандидатуру США поддержали 168 стран, для избрания было необходимо 97 голосов.

Поводом для выхода США из организации в 2018 году стала резолюция СПЧ с критикой политики союзника Штатов — Израиля. Перед этим американцы существенно сократили финансирование ряда проектов ООН.