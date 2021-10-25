Захарова назвала внешнее вмешательство главной причиной госпереворота в Судане

Москва, 25 октября. Последние события в Судане стали свидетельством острого системного кризиса, который охватил все области политической и экономической жизни восточноафриканского государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, произошедший государственный переворот стал закономерным результатом провальной политики, которая проводилась в течение последних двух лет.

«Отчаяние и бедственное положение подавляющего большинства населения фактически игнорировались переходными властями, их зарубежными покровителями и консультантами», — добавила она.

По словам Захаровой, граждане Судана потеряли доверие к правительству Абдаллы Хамдока на фоне масштабного иностранного вмешательства во внутренние дела державы. Об этом свидетельствуют многочисленные акции протеста.

«Убеждены, что суданцы могут и должны самостоятельно решать внутренние проблемы и определять вектор суверенного развития своей страны, исходя из национальных интересов. Российская Федерация будет и впредь уважать выбор дружественного суданского народа и оказывать ему все необходимое содействие», — подытожила она.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента ФАН о ситуации в Судане, призвал прекратить любые вмешательства во внутренние дела восточноафриканской страны.