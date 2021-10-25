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Правительство Москвы утвердило новую меру поддержки для бизнеса
Экономика
Правительство Москвы утвердило новую меру поддержки для бизнеса
Невские Новости  / 

Москва, 25 октября. Предприниматели Москвы теперь смогут получать кредиты на льготных условиях. Это стало очередной мерой поддержки столичными властями городского бизнеса. Многие компании существенно пострадали из-за ограничений, вводимых в связи с пандемией.

Фирмы были вынуждены сокращать штат сотрудников, некоторые даже приостанавливали деятельность. С мая 2020 года в Москве действует программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Это мера поддержки от правительства города. А теперь получить кредит на льготных условиях смогут и крупные работодатели. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«В новой программе могут участвовать компании из сфер экономики, наиболее пострадавших во время пандемии. Москва предлагает субсидии на кредитные ставки для тех организаций, где работают более 250 человек и где годовая выручка составляет около 2 миллиардов рублей», — пояснила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Льготные услуги по кредитованию будут предоставлены организациям сферы культуры и мероприятий, общественного питания и бытовых услуг, спортивным и оздоровительным компаниям. В программе примет участие Сбербанк. Далее количество банков-партнеров увеличится.

Ранее ФАН рассказывал о выделении правительством Москвы средств на поддержку малого и среднего бизнеса. Благодаря субсидиям предприниматели смогли покрыть расходы на приобретение оборудования и погашение кредитов.

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