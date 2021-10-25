Блогеры повторили подвиг рыболовов Второй мировой войны в шоу «Пережить, чтобы помнить»

Москва, 25 октября. Участники патриотического шоу «Пережить, чтобы помнить» переработали 50 кг рыбы и воссоздали защитные ограждения по примеру подвига политрука Ивана Новикова в период Второй мировой войны.

Стриминг-сервис Okko показал новый эпизод патриотического реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить». Участниками проекта стали Аня Оушен, Андрей Барановский и Марк Майер, которые столкнулись с препятствиями, вдохновленными историческими случаями обороны граждан от врага.

В этот раз команда отправилась на съемки в Ленинградскую область, на границу с Карелией. Участники повторили подвиг рыболовецкого колхоза имени Хосе Марти деревни Немятово — именно благодаря ему блокадный Ленинград был обеспечен рыбой. Участница Аня Оушен призналась, что суровое испытание оказалось внушительной проверкой на прочность.

«В какой-то момент у меня было только одно желание — чтобы это все побыстрее завершилось, и мы наконец-то справились с заданием. Казалось, что эта рыба никогда не закончится. Я практически в одиночку переработала 50 килограммов, хотя в самом начале испытания думала, что это невозможно, ведь я никогда раньше не чистила рыбу!» — поделилась Аня Оушен.

Мужская часть команды подверглась другому испытанию. Участники возвели заграждения, похожие на те, что помогли Ивану Новикову прикрыть отступление с карельского острова в 1941 году. Команда слаженно выполнила задание и даже уложилась раньше срока — спустя два часа постройка была взорвана.

В прошлом выпуске участники примерили на себя роли связистов времен Второй мировой войны. Блогеры поделились впечатлениями после непростого испытания.