Актриса Леа Сейду пришла на премьерный показ в образе своей героини

Лос-Анджелес, 25 октября. Актеры и актрисы часто предстают на пресс-конференциях, показах, красных дорожках и вечеринках в образах, позаимствованных ими у своих героев. Так, стоит отметить металлическое платье Atelier Versace на Анджелине Джоли и космический ансамбль Miss Sohee Джеммы Чан — представительниц суперлюдей из фильма «Вечные». В атмосферных нарядах звезды в минувшие выходные появились на премьере новой ленты Marvel. Одна из самых популярных актрис сегодня Леа Сейду тоже не стала исключением. Она представила новый фильм Уэса Андерсона в одежде, которую предпочитает ее героиня, пишет Elle.

Речь идет о фильме «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». В фильме Сейду сыграла тюремную надзирательницу, которая почти всегда останавливает выбор на строгой полицейской форме. Большинство кадров с ее участием выполнены в черно-белом цвете.

Леа Сейду решила перенести образ своей героини в реальность, но сделала это в намного более утонченном стиле, чем реквизитные костюмы. Она надела рубашку в тонкую полоску, приталенное платье без рукавов и высокие сапоги. Выглядело это так, будто ее героиня решилась сменить полицейскую форму на нечто более женственное.

Фильм представляет собой собрание удивительных историй. Все они опубликованы на страницах еженедельного американского журнала, который якобы выходил в свет в несуществующем французском городе в середине XX века.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Том Хэнкс также снимется в новом фильме Уэса Андерсона.