Десантники ВС РФ и Египта завершили подготовку к активной фазе совместных учений

Москва, 25 октября. Личный состав сводного парашютно-десантного подразделения ВС РФ и Египта завершил подготовку к активной фазе учений «Защитники дружбы-2021», которые проходят в нескольких десятках километров от Каира.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в ходе активного этапа учений военнослужащие двух стран десантируются на площадку приземления «Асваг». В операции будут задействованы более 150 человек, а также свыше 10 единиц военной техники. Отмечается, что египетские десантники прошли подготовку под руководством российских специалистов для совершения прыжка на системах Д-10 из самолетов Ил-76МД ВКС России.

«Ранее российские десантники совместно с группой специального назначения египетских парашютно-десантных войск отработали десантирование на территорию назначенного объекта из самолетов С-135 и С-295», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что совместные военные учения России и Египта будут проходить с 17 по 29 октября. Для их успешного проведения была создана единая система управления на основе стандартной носимой, спутниковой и мобильной связи войск двух государств, передает RT.