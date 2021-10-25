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Рогозин предложит партнерам по МКС проект по вечно пилотируемой орбитальной станции
Армия
Рогозин предложит партнерам по МКС проект по вечно пилотируемой орбитальной станции
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Дубай, 25 октября. Россия готова предложить партнерам по Международной космической станции проект нового вечно пилотируемого орбитального аппарата. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На пресс-конференции в рамках Международного астронавтического конгресса в Дубае глава госкорпорации заявил, что он готов предоставить более подробные сведения о проекте во вторник. В случае согласия партнеры также смогут поучаствовать в совместной работе, заявил он.

Рогозин подчеркнул, что такая орбитальная станция будет востребована даже при реализации программ полетов к Луне и планетам.

«Что бы ни происходило с точки зрения развития программ по Луне, по другим планетам, околоземная станция потребуется. Надо ее реконфигурировать таким образом, чтобы она была, как говорится, вечной», — заявил глава Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскосмоса представят прототип многоразовой крылатой ступени ракеты легкого класса «Крыло-СВ» к концу 2022 года. Также Рогозин высказался о возможности отправки на МКС российских космонавтов на корабле Crew Dragon, передает RT.

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