Рогозин предложит партнерам по МКС проект по вечно пилотируемой орбитальной станции

Дубай, 25 октября. Россия готова предложить партнерам по Международной космической станции проект нового вечно пилотируемого орбитального аппарата. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На пресс-конференции в рамках Международного астронавтического конгресса в Дубае глава госкорпорации заявил, что он готов предоставить более подробные сведения о проекте во вторник. В случае согласия партнеры также смогут поучаствовать в совместной работе, заявил он.

Рогозин подчеркнул, что такая орбитальная станция будет востребована даже при реализации программ полетов к Луне и планетам.

«Что бы ни происходило с точки зрения развития программ по Луне, по другим планетам, околоземная станция потребуется. Надо ее реконфигурировать таким образом, чтобы она была, как говорится, вечной», — заявил глава Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскосмоса представят прототип многоразовой крылатой ступени ракеты легкого класса «Крыло-СВ» к концу 2022 года. Также Рогозин высказался о возможности отправки на МКС российских космонавтов на корабле Crew Dragon, передает RT.